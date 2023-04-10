美軍這樣教兵入睡超有效 你也可試試

示意圖。Photo by bruce mars on Unsplash

你有難以快速入睡的困擾嗎?不妨參考現在在TikTok 正流行的「軍人入眠法」(military method)，跟著@DoctorJesss帳號的教學，找到速速進入夢鄉的捷徑。

「軍人入眠法」在美國陸軍受到歡迎，這一方法被記錄在運動教練溫特(Lloyd Bud Winter) 1981年的著作「放鬆與勝利:冠軍表現」(Relax and Win: Championship Performance)，據說是一種極度有效的方法，最快可助你10秒入睡，最久只要2分鐘。

「軍人入眠法」應該天天練習才能獲得完整的效果，練習約六周可看到驚人成果。接下來就跟著以下的步驟練習入睡：

放鬆整個面部，包括所有肌肉 與舌頭、從下巴到口腔內部完全放鬆。可以先將臉部全繃緊再放鬆，做起來較容易。

垂下肩膀放鬆，雙臂自然垂落於身體兩側。

呼氣，胸部放鬆並專注於呼吸。同時讓腿、大腿、小腿肚在這過程中放鬆，讓這些部位自然順著重力放鬆。

清空思緒10秒鐘，想像一個令人放鬆的場景，若沒有效，試著說「不要思考」，一遍又一遍地重複10秒。

10秒內你應該已經睡著了，但剛開始練習可能需要兩分鐘。

軍人入眠法用來幫助士兵在任何情況下迅速入睡，以減少執行任務時出錯的風險，這一方法強調緩解肌肉緊繃與放鬆身體，因此有助於激活副交感神經系統(parasympathetic)，副交感神經負責我們的休息與復原模式。