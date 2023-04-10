我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

前川普策士巴農：中國共產黨是馬斯克的「金主」

美軍這樣教兵入睡超有效 你也可試試

編譯徐薏茹／即時報導
示意圖。Photo by bruce mars on Unsplash
示意圖。Photo by bruce mars on Unsplash

你有難以快速入睡的困擾嗎?不妨參考現在在TikTok正流行的「軍人入眠法」(military method)，跟著@DoctorJesss帳號的教學，找到速速進入夢鄉的捷徑。

「軍人入眠法」在美國陸軍受到歡迎，這一方法被記錄在運動教練溫特(Lloyd Bud Winter) 1981年的著作「放鬆與勝利:冠軍表現」(Relax and Win: Championship Performance)，據說是一種極度有效的方法，最快可助你10秒入睡，最久只要2分鐘。

「軍人入眠法」應該天天練習才能獲得完整的效果，練習約六周可看到驚人成果。接下來就跟著以下的步驟練習入睡：

放鬆整個面部，包括所有肌肉與舌頭、從下巴到口腔內部完全放鬆。可以先將臉部全繃緊再放鬆，做起來較容易。

垂下肩膀放鬆，雙臂自然垂落於身體兩側。

呼氣，胸部放鬆並專注於呼吸。同時讓腿、大腿、小腿肚在這過程中放鬆，讓這些部位自然順著重力放鬆。

清空思緒10秒鐘，想像一個令人放鬆的場景，若沒有效，試著說「不要思考」，一遍又一遍地重複10秒。

10秒內你應該已經睡著了，但剛開始練習可能需要兩分鐘。

 軍人入眠法用來幫助士兵在任何情況下迅速入睡，以減少執行任務時出錯的風險，這一方法強調緩解肌肉緊繃與放鬆身體，因此有助於激活副交感神經系統(parasympathetic)，副交感神經負責我們的休息與復原模式。

肌肉 TikTok

上一則

養育成功子女 心理學家分享父母首要須知

延伸閱讀

葛理漢：戰略模糊無效 若中侵台 支持派美軍協防

葛理漢：戰略模糊無效 若中侵台 支持派美軍協防
美艦南海「自由航行」中國控：非法闖南沙島礁海域

美艦南海「自由航行」中國控：非法闖南沙島礁海域
解放軍報警告：過分依賴美國 將讓台灣離危險越來越近

解放軍報警告：過分依賴美國 將讓台灣離危險越來越近
美軍文件洩露：俄戰機險在烏克蘭附近擊落英偵察機

美軍文件洩露：俄戰機險在烏克蘭附近擊落英偵察機

熱門新聞

美國公民可同時擁有美國護照和另一國家的護照，，因為聯邦法律並未限制公民在擁有其他國籍後、不能同時擁有兩本護照。Getty Images

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

2023-04-04 09:38
有些品牌及型號的汽車，本身可保有更高的折舊價值，轉售時可以取得高價。Getty Images

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

2023-04-07 10:27
50歲後，最需要的營養補充品有三種：鈣、維他命D和維他命B12。Getty Images

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

2023-04-06 11:09
水煮蛋是最簡單的烹飪技術之一，但掌握完美的煮蛋方法只做對了一半，順利剝開蛋殼才是耐心和挫折的考驗。Getty Images

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

2023-04-06 10:26
麻州劍橋(Cambridge)獲選2023年全美十大宜居城市榜首。Getty Images

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

2023-04-04 10:31
財務規劃專家說，在某些情況下，即使對那些有能力購屋的退休族，租屋比買房更划算。Getty Images

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

2023-04-07 11:05

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責

15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體
「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生