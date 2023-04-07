兒13歲生日送40英畝地 老爸大方背後有洋蔥

加州洛杉磯35歲的男子在兒子13歲生日時大方送上40畝土地，並道出與土地有關的人生心酸史。(示意圖，Getty Images)

加州洛杉磯35歲的父親穆罕默德(Faheem Muhammad)最近在他兒子13歲生日時大方送40英畝土地。

這位父親說，這一大片美墨邊境大道城(Boulevard)的土地是送給兒子「小法希姆」(Faheem Ra'id Muhammad)的成年禮，他還道出與土地有關的人生心酸史。

父親說，聯盟將軍謝爾曼(William T. Sherman)1865年1月內戰快結束時頒佈第 15 號特種戰地命令，為新獲釋的奴隸謀福利，「奴隸制度結束，我們應得到 40英畝土地和一頭騾。」但從未兌現，「我們沒有哭泣，但如果這是我們想擁有的，就該想辦法實現。」

穆罕默德想把「自我永續」(self-sustainability)的理念灌輸給兒子， 也讓兒子了解土地所有權的重要性。富比士(Forbes)稱，房地產 投資是在美國創造世代財富的前五大方式之一。

「小法希姆」生日是3月16日，他談起非裔 美國人和房地產時說，他們家就像在某些社區一樣，並不擁有住屋所有權，學習處理房地產、土地所有權和房屋所有權會好一些。

雖經歷艱辛人生，穆罕默德後來擔任歌壇巨星麥可．傑克森(Michael Jackson)保安主管，如今是房地產開發公司OASIS investment group資訊長，該公司專注翻轉、提升低收入 及邊緣社區。他2021年買下198英畝土地，送給兒子的40英畝土地是其中一部份。

對於翻轉落後社區，穆罕默德說，「貴族化」(gentrification)往往是有人到一個落後社區加以改善，而非裔美國人因為房價、租金提高了被迫搬離原有社區，OASIS則是進駐社區加以改善，而且為原本住在那裡的人打造更好的的居住環境。穆罕默德一家人目前住的房子原先破爛，後來由OASIS整建。

剛滿13歲的小法希姆和父親在社群媒體Instagram貼文道出40英畝土地生日大禮的故事，人稱「吹牛老爹」的說唱歌手庫姆斯( Sean “Diddy” Combs)出面按讚。

小法希姆已對40英畝土地大禮有自己一套設計藍圖，「全地形(ATV) 營地、營地……度假村，還有民宿等等類似的東西。如果可能，還可安裝風車。」