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開愚人節玩笑？他中樂透頭獎 說了沒人相信

編譯陳韻涵／即時報導
愛阿華州男子購買Jumbo Bucks Progressive樂透，幸運獲得頭獎4萬8053元，但當他在愚人節當天告訴親友同事這個好消息，卻沒人相信他，以為他在開愚人節玩笑。(示意圖，Getty Images)
愛阿華州男子購買Jumbo Bucks Progressive樂透，幸運獲得頭獎4萬8053元，但當他在愚人節當天告訴親友同事這個好消息，卻沒人相信他，以為他在開愚人節玩笑。(示意圖，Getty Images)

若想與親友分享好消息，最好別挑愚人節。愛阿華州樂透局(Iowa Lottery)表示，59歲男子柏里斯(Michael Burris)最近只花了5元購買Jumbo Bucks Progressive樂透，幸運獲得頭獎4萬8053元，但當他興高采烈的在愚人節當天告訴親友同事中頭彩的好消息，卻沒人相信他，以為他在開愚人節玩笑。

來自清湖(Clear Lake)的焊工與配管工人柏里斯(Michael Burris)表示，他上班途中在第摩因(Des Moines)東北部約130哩的諾拉泉(Nora Spring)凱西(Casey's)便利商店購買早餐披薩，並花5元買Jumbo Bucks Progressive InstaPlay樂透。

愚人節當天，他先用自己的手機連上愛阿華州樂透局官網查中獎號碼，接著再借同事的手機透過愛州樂透局的應用程式再次檢查開獎號碼，確認贏得4萬8053元頭獎。

Jumbo Bucks Progressive頭獎從5000元起跳，該州每賣出一張彩券，獎金便往上加。

柏里斯3日出面領獎時表示，「當天是愚人節，沒人相信我。」

他說：「這真是贏得一大筆錢的好日子，因為沒有人會相信你，這樣很讚，棒極了。」

柏里斯和妻子計畫利用這筆獎金購買一輛露營車，剩餘的錢存起來，當作準備到佛羅里達州退休的基金。

愛阿華州 手機 退休

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