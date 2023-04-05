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5名八旬翁參加100哩超級馬拉松 4人完賽毅力驚人

編譯徐薏茹／即時報導
在超級馬拉松的世界裡，六旬到八旬的年長跑者並不罕見，因為這項運動注重經驗與持續的訓練，穩定的配速比速度更重要。Getty Images
在超級馬拉松的世界裡，六旬到八旬的年長跑者並不罕見，因為這項運動注重經驗與持續的訓練，穩定的配速比速度更重要。Getty Images

一年一度的「美國田徑協會100哩路跑錦標賽」 (USATF 100 Mile Road Championships)本月初在內華達州亨德森市(Henderson)開跑，今年共有五名八旬老人參與本屆賽事，其中四人成功完賽，展現驚人的韌性與毅力。

來自猶他州、現年80歲的布來洛克(David Blaylock)在80至84歲的年齡組別獲得勝利，他的紀錄是29小時49分29秒，比現有的該年齡組紀錄少約45分鐘。

布來洛克說這是他年輕時無法達成的壯舉，當時他無法加入田徑隊，「如果我參加選拔，他們會把我趕走，我沒有速度，腿短腳也短。」

另外三名完賽的八旬老人分別為，明尼蘇達州83歲的羅素(Eddie Rousseau)、新墨西哥州80歲的麥迪森(Ian Maddieson)、加州80歲的崔費崁堤(Denis Trafecanty)；內華達州80歲居民雷伊(Todd Leigh)完成約93哩的路程，因為腿部疲勞棄賽。

完成100哩的競賽在任何年齡段都是了不起的成就，但在超級馬拉松的世界裡，六旬到八旬的年長跑者並不罕見。

許多年長跑者參與超級馬拉松有幾個原因，這項運動注重經驗與持續的訓練，穩定的配速比速度更重要；2020年研究人員分析1959年至2016年100公里超級馬拉松的37萬名完賽者，發現女性的巔峰表現年齡段為40歲至44歲，男性為45歲至49歲。

USATF 100哩路跑錦標賽聯絡人霖．珍特林(Lin Gentling)表示，她在觀看80-84歲年齡組比賽時受到啟發，「他們互相努力激勵彼此，但別認為沒有競爭，還是有的。」

羅素一開始在他的年齡組領先，但還剩12哩時，他的背部感到疼痛。

大約95哩處時，布來洛克超越羅素領先，羅素之後未再追上，最終以30小時09分08秒完賽，他們展現友善的良性競爭，布來洛克穿過終點線後在終點站等待羅素完賽。

五個八旬老翁對彼此都有高度評價，他們大部分都是自我訓練，看見其他八旬參賽者讓他們感覺不那麼孤單，布來洛克說：「我愛這些人，他們是硬朗堅強的老人，我們身上都有問題，但我們繼續回歸。」

馬拉松 內華達州 新墨西哥州

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