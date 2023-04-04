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家庭工作兩頭燒 中年的她來個「空檔年」意外成網紅

記者張聲肇 / 即時報導
42歲的吳頓（Kym Wootton）今年開始給自己放長假，在TikTok上宣布開始中年「空檔年」；這則視頻頓時讓她成為網紅。(示意圖，取自pexels)
42歲的吳頓（Kym Wootton）今年開始給自己放長假，在TikTok上宣布開始中年「空檔年」；這則視頻頓時讓她成為網紅。(示意圖，取自pexels)

家庭工作兩頭燒了半輩子的科羅拉多州42歲婦女吳頓（Kym Wootton）今年1月26日開始給自己放長假，製作了視頻短片，在TikTok上宣布：「今天是我中年『空檔年』的第一天。」

「首先，我要利用這一年放緩，把我人生匆忙的腳步放慢下來。」這則視頻頓時讓她成為網紅。

有兩個孩子，和先生同住的吳頓告訴ABC「早安美國」節目，陪孩子時都不忘工作的她，想到可以遠離職涯，重新想像「真想要做的事，」又可全部時間在家，她很振奮。

她放「空檔年」假之前，和先生研議過只靠一人的收入，照樣過日子方法。「這樣也過了幾個月啦。」

吳頓說，自己很幸運，可以整天和家人在一起，又可發揮興趣，譬如寫作。這段經驗，她不斷在TikTok上發表，獲得不小的回響。

一名追隨者寫道，「加油啊！美女。我也學妳，暫時改為兼職，重新專心思考、找到平衡點、決定人生重點。」

另一名告訴她，「太棒了！令人傷感的是，我要經過新冠疫情、2020解雇潮，才體會到放自己假、放慢腳步，是多麼重要。」

不過，不少人擔心，履歷表有｢空檔年」，會不會對今後求職有不利影響？

「求職醫生」懷特（Tessa White）說，從忙碌的職涯中放緩放空一陣，說不定會重新點燃工作的熱情。「勇敢離職常會啟動重新創造、重新設計人生的條件，為你創造出不再有累崩問題的境界，也就是說，你做什麼都快樂的人生新境界。」

懷特說，即使無法放空一整年，也有「小型」放空的辦法，譬如，長周末多請一天有薪假，「也是開始消除累崩情懷的好方法。」

吳頓希望自己的孩子從她的「空檔年」經驗學到東西，找到他們真愛的工作、讓他們振奮的事、做了感覺很棒又很有意義的事。「即使要從很成功的職涯脫離，重新出發，希望他們回顧媽媽這段經驗，對自己也很有信心的說，我也做得到。」

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