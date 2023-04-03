綠意盎然又省錢省事 草地噴漆生意興隆

要養出綠意盎然的草皮，一向被視為是門高超技藝，現在越來越多人希望給草皮上漆。取自pexels

69歲的蘭德斯(Mike Landers)喜歡帶著他的狗Luci在社區的草坪上溜達，今年草地看來特別翠綠，原來是「噴過漆」了。來自明尼蘇達的蘭德斯說，「你分得出來嗎？這看起來就像是真的！」他說，連他狗Luci也不介意。

想要養出綠意盎然的草皮，一向被視為是門高超技藝，現在更是如此了，越來越多人希望給草皮上漆。

枯萎發黃的草皮，片刻之間，即可變身高球 場般如茵綠地。隨著通膨飆漲，在撙節家庭開支、節省用水的考量下，加上可不受惡劣天候影響的優點，越來越多人選擇為草皮噴漆，讓這項獲利頗佳的業務日趨蒸蒸日上，也有很多景觀設計師、專業訓練和系列的色調可供選擇。

當然，不是每個人都喜歡給草地噴漆，蘭德斯的鄰居歐西恩(Don Ossian)說，現在是冬天，草地就該是褐色的，他也抱怨噴漆的草地，讓他的狗Jedidiah的爪子沾滿綠漆。

歐西恩的狗可能去的時間不對，景觀設計公司的蓋夫雷克(Tim Gavelek)說，噴漆的草地需要幾個小時時間晒乾，它對寵物是安全的。

越來越多人選擇為草皮噴漆，讓這項業務發展蒸蒸日上。擷自[email protected] of Grass Lawn Care

蓋夫雷克的草皮養護公司從事噴漆業務近10年，他表示，今年接到更多詢問的電話，所有客戶都是希望可以找到省錢、省水之道。

亞利桑納州 雖未像加州 一樣，對戶外用水加以設限，但是像吉爾伯特(Gilbert)和鳳凰城(Phoenix)已聲明如果乾旱持續惡化，不排除對居民發出限水令。斯科茲代爾(Scottsdale)也對將庭院草地改為省水景觀的居民提供津貼。

景觀設計公司BrightView的佩雷茲（Nick Perez）說，許多社區居民都在尋求省錢方法，但又希望保持鬱鬱蔥蔥的綠地。在蘭德斯居住的社區，BrightView為17英畝的土地噴上了翠綠色，使其看起來像座高爾夫球場。佩雷茲說，這估計可以為社區節省7萬美元的水費。

53歲的豪蘭（Brian Howland）和他的兒子在鳳凰城地區兼差油漆院子，他表示，噴漆可以讓休眠期的草坪看起來很逼真，平均成本為250至350美元。唯一的問題是，它的觸感並不像看起來那麼好。豪蘭說，人們總是說「哇，這個院子看起來真不錯」，但走了幾步，就發現腳下會發出嘎吱嘎吱聲了。

73歲的史蒂爾(David Steele)是鳳凰城一名退休人員，他開始為自己的草坪噴漆，並打算將它變成一門生意，但他很快意識到顏料無法拯救一個糟糕的院子。斯蒂爾說，為了達到最佳效果，在為草坪噴漆之前需要做好準備；有些客戶開始要求他先清除雜草和修剪草坪。他說，他不想成為一名園藝工人，現在，他只為那些維護良好的庭院草皮噴漆。