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俄勒岡小鎮美麗的秘密：40畝地開滿鬱金香

記者張聲肇 / 即時報導
每年3月底到4月底，俄勒岡小鎮伍德波恩（Woodburn）東邊木鞋（Wooden Shoe）農場40畝地開滿鬱金香。取自臉書@Wooden Shoe Tulip Farm
每年3月底到4月底，俄勒岡小鎮伍德波恩（Woodburn）東邊木鞋（Wooden Shoe）農場40畝地開滿鬱金香。取自臉書@Wooden Shoe Tulip Farm

每年3月底到4月底，俄勒岡小鎮伍德波恩（Woodburn）東邊木鞋（Wooden Shoe）農場40畝地開滿鬱金香，用「花海」形容再適當不過，每年春天吸引了無數遊客和攝影愛好者前去賞花，成年人順便到附近酒莊品酒。

伍德波恩平常是沙林（Salem）和波特蘭之間一個不起眼的小鎮，人口2.6萬，散居在蒼翠的魏拉梅特谷（Willamette Valley） 北端，氣候宜人，植物生長期很長，滿布丘陵地的鬱金香芬芳吐豔時，這農業小鎮就更加「出色」誘人了。

木鞋農莊的鬱金香園區一排排花開並茂，迎來春天的氣息，每年報紙必有「木鞋鬱金香節」的大標題，介紹西北部最大的鬱金香園區。今年的鬱金香節從3月24日到4月30日，入園票價平日15元，周末20元。也有55元的「全期票」，讓愛花人不致錯過自己喜愛的品種盛開。

木鞋農莊的鬱金香園區一排排花開並茂，迎來春天的氣息，每年報紙必有「木鞋鬱金香節」...
木鞋農莊的鬱金香園區一排排花開並茂，迎來春天的氣息，每年報紙必有「木鞋鬱金香節」的大標題，介紹西北部最大的鬱金香園區。取自臉書@Wooden Shoe Tulip Farm

3月18日，當地辦了一場｢鬱金香道路跑競走｣活動，參賽者可選擇5公里、10公里或半馬拉松距離，穿梭於花海，攝影愛好者拍到不少賞心悅目的鏡頭。

木鞋農場也種葡萄，自己生產、製造不少葡萄酒，進園的遊客不妨到酒莊品嘗一下「俄勒岡葡萄酒。」喜歡野餐的人，有4畝花園地任君倘佯遨遊，有興致的話，也可到鬱金香花市、暖房參觀，另有兒童遊玩區，不怕好動的孩子沒地方發揮精力。

木鞋農場種了100多種鬱金香，但要恰逢盛開期的話，可能要碰運氣，因為每年的天氣狀況不一樣，每一品種的生長條件也稍有不同，不怕冷的3月底就含苞待放，最晚4月底天氣轉暖，也競相吐豔。農場網站說，大致而言，4月中是各花種盛放的「重疊」期。農場也出售20多種水仙花，和特殊花種如風信子和番紅花。

要逛畢全園，每天中午12點到下午5點，跳上農場提供的逛園車，不到40分鐘就可一覽無遺。喜歡有導遊解釋的人，可參加「導遊團。」21歲以上，歡迎到葡萄莊園區酒莊品酒。

離農場最近的機場是沙冷市機場，僅30分鐘車程；多數人從波特蘭機場進出，車程50分鐘。或從波特蘭搭巴士到伍德波恩鎮，但到了之後，沒有大眾運輸系統服務到農場，只好煩請叫優泊或Lyft計程車。

遊客除了賞花也可到鬱金香花市、暖房參觀，另有兒童遊玩區，不怕好動的孩子沒地方發揮...
遊客除了賞花也可到鬱金香花市、暖房參觀，另有兒童遊玩區，不怕好動的孩子沒地方發揮精力。取自臉書@Wooden Shoe Tulip Farm

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