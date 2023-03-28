美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

新墨西哥州融合原住民、西班牙裔、美國人的傳統，圖為聖塔非街景。Getty Images

美國擁有許多歷史與藝術的珍寶，各州都有其獨特的文化特性，佛州假期住宿網站FloridaRentals的一項新研究分析全美50州的文化景點數量在可達景點總數的占比，根據文化景點排出美國文化最豐富的前十個州。

文化景點包括地標、博物館 、藝廊，排名前十的州共有1萬9748處景點，3692個地標，2225間博物館，897間美術館 ，是歷史、文化遺產、文物的寶庫。

第十名－德拉瓦州

德拉瓦州雖然不大，但卻有828處景點、150個地標、75間博物館、20間美術館，文化景點占29.59%。

根據德拉瓦歷史與文化事務局的資訊，該州有13個歷史景點被列為國家歷史地標(National Historic Landmark)。

德拉瓦州雖然不大，但卻有828處景點、150個地標、75間博物館、20間美術館。Getty Images

第九名－南達科他州

南達科他州有1166處景點、192個地標、135間博物館、31間美術館，文化景點占30.70%。

最著名地標莫過於拉什莫爾山國家紀念公園(Mount Rushmore)的總統雕像，南達科他州的文化遺跡結合美洲原住民 傳統與其他移民群體。過去的掏金熱也吸引礦工、賭客、不法之徒、農民等聚集在此。

第八名－麻州

麻州有6812處景點、1223個地標、631間博物館、266間美術館，文化景點占31.25%。

麻州在美國歷史占有重要一席，是原北美十三州殖民地之一，也是第一個定居地。著名文化景點包括波士頓的自由之路(Freedom Trail)、波士頓美術館(Museum of Fine Arts)。

第七名－佛蒙特州

佛蒙特州有1656處景點、307個地標、148間博物館、74間美術館，文化景點占31.94%。

佛蒙特以其藝術、美麗的景觀和進步的社會價值聞名。謝爾本博物館(The Shelburne Museum)是北新英蘭地區最大的歷史及藝術博物館。

第六名－西維吉尼亞州

西維吉尼亞州有1370處景點、284個地標、122間博物館、36間美術館，文化景點占32.36%。

該州的文化遺產與阿帕拉契山脈有緊密關聯，包括音樂、工藝、烹飪傳統等。

西維州的文化遺產與阿帕拉契山脈有緊密關聯，圖為首府查爾斯頓。Getty Images

第五名－羅德島州

羅德島州有1499處景點、360個地標、125間博物館、49間美術館，文化景點占35.63%。

羅德島的文化遺產反映其殖民歷史、航海傳統、以及對工業革命的貢獻；該州也以戲院、音樂、美術聞名。

第四名－北達科他州

北達科他州有653處景點、169個地標、64間博物館、7間美術館，文化景點占36.75%。

該州豐富的文化遺產與原住民的根源息息相關，數間博物館與文化中心著重美洲原住民的傳統與歷史。民俗與傳統音樂是該州文化藝術的重要部分。

第三名－堪薩斯州

堪薩斯州有1363處景點、330個地標、247間博物館、39間美術館，文化景點占37.65%。

堪薩斯作為開發前沿地帶及農業改革的歷史可追溯至19世紀，該州還有豐富的原住民歷史，許多部落曾以堪薩斯州為家。

堪薩斯州有豐富的原住民歷史，許多部落曾以堪薩斯州為家。圖為首府托皮卡。Getty Images

第二名－密西西比州

密西西比州有1377處景點、310個地標、173間博物館、41間美術館，文化景點占38.05%。

該州的文化遺產受非裔美國人、美洲原住民、歐洲美國人傳統影響，體現於音樂、文學、烹飪等層面。

第一名－新墨西哥

新墨西哥州有2751處景點、367個地標、505間博物館、334間美術館，文化景點占43.84%。

新墨州融合原住民、西班牙裔、美國人的傳統，其多元的文化遺產在藝術、美食、音樂、建築中展現。