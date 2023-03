桂冠詩人40年打造棕櫚園 網路影片帶你沉浸綠色樹海

桂冠詩人莫溫與妻子在夏威夷茂伊島共同打造出一座世界級的棕櫚園。擷自The Merwin Conservancy網站影片

1977年,當美國桂冠詩人莫溫(W.S. Merwin)在夏威夷 茂伊島東北邊的的Ha’iku買下一塊地時,看起來似乎不是甚麼好主意;這塊地原是當地農夫用來種植鳳梨,卻因為遭火山噴發 的黏土淹沒而遭廢棄。

莫溫和妻子寶拉(Paula)於1983年在這裡一手建立起家園,努力將近19英畝的土地恢復生機。他們罕見地選擇了種植棕櫚樹,如今綠樹成蔭、結實纍纍。遊客可親自前往莫溫的棕櫚園,享受這片綠色森林,或是透過網路欣賞這滿眼的綠意。

對曾經贏得兩屆普立茲文學獎的莫溫來說,將一片廢棄的土地恢復生機,意義遠超過保育,正如他所心儀的作家威廉 .布萊克(William Blake)所說:「在有想像力的人眼裡,大自然就是想像力本身。」

莫溫夫婦以40年時間種植超過2740棵、400多種的棕櫚樹。擷自The Merwin Conservancy網站影片

40年的心血澆灌,讓莫溫的這座花園成了全世界樹種最多的棕櫚園,有興趣造訪的遊客可事先預約一個月舉辦一次的導覽活動;雖然名額經常爆滿,但可以排在候補名單上。

另一個比較簡便的途徑是,到The Merwin Conservancy網站、以全螢幕方式觀看20分鐘長的影片「A Walk in the Garden」,隨著鏡頭讓自己沉浸在一片綠海中。當你「踏上」林間小路時,迎接你的是一片寂靜,只有遠處笑鶇悠揚的鳴聲打破了這片寂靜。「走」在相思樹(acacia confusa)下、沿途可見超過2740棵、400多種的棕櫚樹。其中椰子樹是詩人最早種植的樹種之一,高大纖細的枝幹十分壯觀;其他的棕櫚樹,如本地的Pritchardia,扇形葉片在一排排蕨類植物旁隨風款擺。這條小路還可通往莫溫夫婦的家,房子周圍環繞著更多可激發他創作靈感的棕櫚樹,讓人感受到夫婦倆對這片土地深厚的愛。

為保護區拍攝影像的莎拉.特庫拉(Sara Tekula)表示,這部影片希望讓棕櫚園自己「說話」,隨著鏡頭的推移,讓觀者有如飛翔在小徑上空。