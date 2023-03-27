桂冠詩人40年打造棕櫚園 網路影片帶你沉浸綠色樹海
1977年，當美國桂冠詩人莫溫(W.S. Merwin)在夏威夷茂伊島東北邊的的Ha’iku買下一塊地時，看起來似乎不是甚麼好主意；這塊地原是當地農夫用來種植鳳梨，卻因為遭火山噴發的黏土淹沒而遭廢棄。
莫溫和妻子寶拉(Paula)於1983年在這裡一手建立起家園，努力將近19英畝的土地恢復生機。他們罕見地選擇了種植棕櫚樹，如今綠樹成蔭、結實纍纍。遊客可親自前往莫溫的棕櫚園，享受這片綠色森林，或是透過網路欣賞這滿眼的綠意。
對曾經贏得兩屆普立茲文學獎的莫溫來說，將一片廢棄的土地恢復生機，意義遠超過保育，正如他所心儀的作家威廉．布萊克(William Blake)所說：「在有想像力的人眼裡，大自然就是想像力本身。」
40年的心血澆灌，讓莫溫的這座花園成了全世界樹種最多的棕櫚園，有興趣造訪的遊客可事先預約一個月舉辦一次的導覽活動；雖然名額經常爆滿，但可以排在候補名單上。
另一個比較簡便的途徑是，到The Merwin Conservancy網站、以全螢幕方式觀看20分鐘長的影片「A Walk in the Garden」，隨著鏡頭讓自己沉浸在一片綠海中。當你「踏上」林間小路時，迎接你的是一片寂靜，只有遠處笑鶇悠揚的鳴聲打破了這片寂靜。「走」在相思樹(acacia confusa)下、沿途可見超過2740棵、400多種的棕櫚樹。其中椰子樹是詩人最早種植的樹種之一，高大纖細的枝幹十分壯觀；其他的棕櫚樹，如本地的Pritchardia，扇形葉片在一排排蕨類植物旁隨風款擺。這條小路還可通往莫溫夫婦的家，房子周圍環繞著更多可激發他創作靈感的棕櫚樹，讓人感受到夫婦倆對這片土地深厚的愛。
為保護區拍攝影像的莎拉．特庫拉(Sara Tekula)表示，這部影片希望讓棕櫚園自己「說話」，隨著鏡頭的推移，讓觀者有如飛翔在小徑上空。
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