我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稅務政策研究中心：拜登預算提案對低收入族群有利

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

桂冠詩人40年打造棕櫚園 網路影片帶你沉浸綠色樹海

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
桂冠詩人莫溫與妻子在夏威夷茂伊島共同打造出一座世界級的棕櫚園。擷自The Merwin Conservancy網站影片
桂冠詩人莫溫與妻子在夏威夷茂伊島共同打造出一座世界級的棕櫚園。擷自The Merwin Conservancy網站影片

1977年，當美國桂冠詩人莫溫(W.S. Merwin)在夏威夷茂伊島東北邊的的Ha’iku買下一塊地時，看起來似乎不是甚麼好主意；這塊地原是當地農夫用來種植鳳梨，卻因為遭火山噴發的黏土淹沒而遭廢棄。

莫溫和妻子寶拉(Paula)於1983年在這裡一手建立起家園，努力將近19英畝的土地恢復生機。他們罕見地選擇了種植棕櫚樹，如今綠樹成蔭、結實纍纍。遊客可親自前往莫溫的棕櫚園，享受這片綠色森林，或是透過網路欣賞這滿眼的綠意。

對曾經贏得兩屆普立茲文學獎的莫溫來說，將一片廢棄的土地恢復生機，意義遠超過保育，正如他所心儀的作家威廉．布萊克(William Blake)所說：「在有想像力的人眼裡，大自然就是想像力本身。」

莫溫夫婦以40年時間種植超過2740棵、400多種的棕櫚樹。擷自The Merw...
莫溫夫婦以40年時間種植超過2740棵、400多種的棕櫚樹。擷自The Merwin Conservancy網站影片

40年的心血澆灌，讓莫溫的這座花園成了全世界樹種最多的棕櫚園，有興趣造訪的遊客可事先預約一個月舉辦一次的導覽活動；雖然名額經常爆滿，但可以排在候補名單上。

另一個比較簡便的途徑是，到The Merwin Conservancy網站、以全螢幕方式觀看20分鐘長的影片「A Walk in the Garden」，隨著鏡頭讓自己沉浸在一片綠海中。當你「踏上」林間小路時，迎接你的是一片寂靜，只有遠處笑鶇悠揚的鳴聲打破了這片寂靜。「走」在相思樹(acacia confusa)下、沿途可見超過2740棵、400多種的棕櫚樹。其中椰子樹是詩人最早種植的樹種之一，高大纖細的枝幹十分壯觀；其他的棕櫚樹，如本地的Pritchardia，扇形葉片在一排排蕨類植物旁隨風款擺。這條小路還可通往莫溫夫婦的家，房子周圍環繞著更多可激發他創作靈感的棕櫚樹，讓人感受到夫婦倆對這片土地深厚的愛。

為保護區拍攝影像的莎拉．特庫拉(Sara Tekula)表示，這部影片希望讓棕櫚園自己「說話」，隨著鏡頭的推移，讓觀者有如飛翔在小徑上空。

莫溫夫婦把家就建在棕櫚園內。擷自The Merwin Conservancy網站...
莫溫夫婦把家就建在棕櫚園內。擷自The Merwin Conservancy網站影片

火山噴發 威廉 夏威夷

上一則

熱中使用折扣優惠的年長者大增 你也是嗎？

延伸閱讀

台灣電影「太陽的孩子」感動明州數百華洋觀眾

台灣電影「太陽的孩子」感動明州數百華洋觀眾
生質燃油遇榮景 但植物油產量不足 棕櫚油料將受益

生質燃油遇榮景 但植物油產量不足 棕櫚油料將受益
踏上大陸土地 如何訴說「中華民國」情懷 馬的功課

踏上大陸土地 如何訴說「中華民國」情懷 馬的功課
沒有詩集的詩人

沒有詩集的詩人

熱門新聞

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。Getty Images

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

2023-03-22 10:58
海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。取自Shutterstock

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

2023-03-21 10:42
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

2023-03-24 11:10
洗衣機若出現抖動、噪音、漏水、生鏽，或是使用超過6年，也是洗衣機可考慮換新的理由。取自pexels

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

2023-03-20 11:30
在餐廳裡吃到的某些餐點，是外包的現成食品。圖為酥皮，因為製作太費時，主廚通常向外採購。取自Shutterstock

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

2023-03-20 11:15
飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。取自pexels

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

2023-03-23 10:48

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？
女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照