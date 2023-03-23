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想要打造一座「月光花園」 選擇種哪些花草有學問

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
想布置一座「月光花園」(Moon Garden)，可種植一些可以在夜晚欣賞的植物。Getty Images
想布置一座「月光花園」(Moon Garden)，可種植一些可以在夜晚欣賞的植物。Getty Images

春天到了，正在計畫該如何打理自家的庭院嗎？多數人腦海浮現的應該是五彩繽紛的花草植物沐浴在燦爛陽光下的畫面。問題是，當夕陽西下，晚上回到家休息時，如果不在院子裡裝上照明設備，就無法欣賞並享受辛苦布置的園藝成果，也不能達到充分放鬆心情的效果。

或許可以考慮布置一座「月光花園」(Moon Garden)，種植一些可以在月光下欣賞的植物，例如那些具有銀色、能變色或葉片明亮的植物，花朵是白色或淺色、或只在夜間開花的，或是香味濃郁的植物，都是「月光花園」的理想選擇。把它們種在步道旁，可從窗內眺望，或種在靠近陽臺、天井處，可近距離欣賞。

園藝專家達米雅諾(Jessica Damiano)說，她最喜歡的是白色、能反射月光的花朵包括月光花（Ipomoea alba）、大濱菊(Shasta daisy)、紫茉莉（Mirabilis jalapa）、香雪球（sweet alyssum）、 洋蓍草（Achillea millefolium）、夏雪草（Cerastium tomentosum）、月見草（Oenothera biennis）、毛地黃（Digitalis）、牽牛花(petunias)、新幾內亞鳳仙（Impatiens hawkeri）和天竺葵（Pelargonium）。喜愛夜間出動的天蛾等也喜歡它們。

花朵是白色或淺色、或只在夜間開花的，或是香味濃郁的植物，都是「月光花園」的理想選...
花朵是白色或淺色、或只在夜間開花的，或是香味濃郁的植物，都是「月光花園」的理想選擇。美聯社

春天開花的植物，如鈴蘭（Convallaria majalis）、水仙（Narcissus）和杜鵑花（Azalea），以及較晚開的，如菊花chrysanthemum和圓錐鐵線蓮（sweet autumn clematis），都可延長賞花的時間。

葉片特別的植物包括野芝麻（Lamium）、日本安蕨（Athyrium niponicum）、大葉牛舌草（Brunnera microphylla）、變色玉簪(variegated hostas)、綿毛水蘇（Stachys byzantine）、銀葉菊（dusty miller）、俄羅斯鼠尾草（Russian sage ）、南方苦艾（silver mound wormwood）和變色衛矛(varieties)。這些植物在日落之後依然可見，特別是在月光下也能熠熠生輝。

香氣濃郁的開花植物，包括梔子花（Gardenia jasminoides）、歐丁香（Syringa vulgaris）、夏花（summersweet）、茉莉花（Jasminum officinale），以及生長在溫暖氣候的依蘭（Cananga odorata）和紅花緬梔（Plumeria rubra），都能為夜晚帶來芳香氣氛。

達米雅諾表示，為了達到最佳效果，同一品種的植物要分批種植，分成三、五、七組，可以避免造成雜亂無章的單株植物；這點在布置「月光花園」時尤其重要，可以確保單一植物不會消失在黑暗中。

達米雅諾補充說，還可考慮其他硬體設施，例如裝設面向植物的照明來補充光線，讓「月光花園」增添魅力，或是增設白色圍欄、花架、鋪路石、噴泉等。

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