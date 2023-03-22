魚缸常客、透明玻璃貓魚 發出彩虹光澤的秘密

魚缸常見的透明小魚受到光線照射，一扭身就會發出彩虹般的光澤。Getty Images

魚缸常見的透明小魚受到光線照射，一扭身就會發出彩虹般的光澤，是何道理？

科學家想通了源自泰國 ，名為鬼貓的小魚（ghost catfish）身體產生螢光的道理，研究報告發表在20日出版的「國家科學院論文彙編」期刊上。原來，光線穿過它的皮膚時，照到它肌肉 裡面的微小結構，反射出彩虹般的光譜。

鬼貓魚又名玻璃貓魚（glass catfish），僅幾吋大，原產自泰國河流，因有光彩奪目的本領，如今全球流行，各國家庭的魚缸裡很常見。

亞利桑那州立大學生物學家儒陶斯基（Ron Rutowski）說，別的物種也有發出螢光的本領，隨著身體的移動，發出不同的彩色閃光，這種「發光」動物的表皮通常很亮，類似蜂鳥的翅膀和蝴蝶的兩翼。

不過，研究報告的資深作者、中國上海交通大學物理學家趙齊斌（Qibin Zhao）說，鬼貓魚沒有會反光的鱗，而是靠體內緊密的肌肉組織把光線折射成彩虹顏色。

趙在水族館看到鬼貓魚的精彩演出後，對為何反光、如何反光深感著迷，遂和研究同仁一起在實驗室裡，把不同的光線和雷射（激）光射到魚體內，發現它游動時，肌肉一伸一縮，反射出不同顏色的光線，有如斑斕的彩虹。

他說，玻璃貓魚的透明皮層很重要，它能讓外頭的光線90%照入體內，「如果魚皮不那麼透明，我們就看不到這麼多色彩了。」

未參與本研究的儒陶斯基說，有些發光動物利用自身發出的光彩吸引異性，有些則藉此發出警訊，玻璃貓魚反射彩虹光，目的何在，有待研究。