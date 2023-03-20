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風靡好萊塢的音樂溜冰場 下月重返紐約洛克菲勒中心

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
來自好萊塢、極具娛樂與話題性的Flipper's音樂溜冰場4月中將重返紐約。取自Flipper's網站
來自好萊塢、極具娛樂與話題性的Flipper's音樂溜冰場4月中將重返紐約。取自Flipper's網站

紐約人對Flipper's音樂溜冰場或許記憶猶新，去年這個來自好萊塢、極具娛樂與話題性的溜冰場，在洛克菲勒中心營業了幾個月，吸引不少年輕人前往嘗鮮。

紐約今年剛度過一個溫暖的冬天，Flipper's音樂溜冰場也決定於春天在洛克菲勒中心捲土重來，今年的營業時段預計為4月14日至10月。

和去年相同，這座由Bureau Betak公關公司所主導設計的溜冰場，將比洛克菲勒中心原本的冰上版稍小；如此一來，可以允許觀眾在溜冰場邊的桌子和上層的廣場觀賞場中溜冰者的美技。

有意前往溜冰者會被帶領穿過玻璃門、辦理登記手續或購買門票（約20美元起），並挑選租用的溜冰鞋。室內的牆上，處處可以看見Flipper's初創時的照片和標誌，該公司於1979年由Ian "Flipper" Ross在洛杉磯的好萊塢所創立，出租的溜冰鞋便是Flipper自家的產品。

在開始一小時的溜冰前，可以使用更衣室來存放東西，並穿上你的溜冰鞋。這裡也會經常舉辦一些不同的活動，例如演唱會、時裝秀和藝文表演。有興趣的民眾可以關注Flipper’s的官網和Instagram帳戶，掌握所有的活動和主題之夜。

Flipper's音樂溜冰場去年在洛克菲勒中心開業時吸引不少年輕人前往嘗鮮。Ge...
Flipper's音樂溜冰場去年在洛克菲勒中心開業時吸引不少年輕人前往嘗鮮。Getty Images

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