紐約這10座圖書館 不只擁有「內在美」

紐約市擁有全美、乃至全世界最負盛名的一些圖書館，圖為紐約公共圖書館內部。Getty Images

紐約市 擁有全美（乃至全世界）最負盛名的一些圖書館 ，無論是想找個地方蜷縮著閱讀你的新書，還是想找個少為人知的地點欣賞建築，都有很多地方可去。從中城著名的紐約公共圖書館(New York Public Library, NYPL)到不太為人所知（但同樣美麗）的小眾圖書館，當看到這些地方的設計細節和藏書時，一定會心生敬畏之感。以下便是紐約市最好的和最華麗的圖書館，值得找時間一一前往拜訪。

1. 紐約公共圖書館

紐約公共圖書館。Getty Images

紐約市最著名的圖書館莫過於位於中城史蒂芬．A．舒瓦茲曼大樓(Stephen A. Schwarzman Building)的紐約公共圖書館。建於1897-1911年的紐約公共圖書館，面積約65萬平方英尺，2008年該棟建築以猶太富商舒瓦茲曼來命名。這裡有數十個令人讚歎的水晶吊燈和數以百萬計的藏書供人探索，經典的玫瑰閱覽室(Rose Reading Room)是無數紐約客消磨一個下午的地方，館內藏書的宗旨是「在今天和往後的未來，啟發和賦予參觀者發現、學習和創造新知識的能力」。

地址：第五大道和第42街5th Ave and 42nd St

2. 摩根圖書館和博物館

摩根圖書館和博物館。取自The Morgan Library & Museum網站

這座充滿建築之美的摩根圖書館和博物館(The Morgan Library & Museum)，曾經是金融家JP摩根的私人圖書館，摩根家族在1910年捐贈給紐約市，2006年再次被翻新。館內充滿了令人瞠目結舌的善本書，包括貝多芬的樂譜，科幻小說「科學怪人」(Frankenstein)的早期版本等。參觀者可在自然採光的展覽空間裡翻閱歷史古籍，或前往吉爾德．賴爾曼音樂廳(Gilder Lehrman Hall)欣賞不定期舉辦的音樂會和獨奏演出。

地址：麥迪森大道225號225 Madison Ave

布魯克林圖書館。取自NYgo.com

布魯克林圖書館(Central Library - Brooklyn Public Library)是布魯克林最著名的圖書館，雄偉的建築像是一本打開的書。這座1941年的裝飾藝術建築坐落在大軍區廣場前，戶外空間經常舉辦各種活動和音樂會。寬闊的大廳以及龐大的當代和歷史藏書，值得花幾個小時前往探索。

地址：布魯克林大軍區廣場10號 (10 Grand Army Plaza, Brooklyn)

4. 傑佛遜市場圖書館

傑佛遜市場圖書館。取自NYPL網站

看起來像一座中世紀城堡的傑佛遜市場圖書館(Jefferson Market Library)，多年來一直是格林威治村的地標。斑駁的玻璃窗、雕刻的拱門、公共花園，它的內部和外表同樣讓人為之驚艷。除了成人閱覽室、一樓的兒童室和做為資料室的美麗磚拱地下室之外，最初是一座法院的傑佛遜市場圖書館，還帶著幾分神秘感。

地址：美洲大道425號(425 Avenue of the Americas)

5. 紐約醫學院圖書館

紐約醫學院圖書館。取自Wikipedia

位於上東城的紐約醫學院(New York Academy of Medicine)圖書館向大眾開放已有140多年歷史，是全世界最重要的醫學和公共衛生歷史圖書館之一。各種醫藥健康檔案和文物，從關於水痘的期刊到古代藥物配方，講述了一部美國的公衛健康史。這裡經常舉辦各種以健康為主題的活動，民眾都可以參加。

地址：第五大道1216號 (1216 5th Ave)

6. 紐約公共表演藝術圖書館

紐約公共表演藝術圖書館

位於林肯中心的紐約公共表演藝術圖書館(New York Public Library for the Performing Arts)，重心更多是放在表演藝術方面，而不是圖書，但它仍然是個值得造訪的圖書館。這裡是比利．羅斯戲劇收藏中心(Billy Rose Theatre Collection)所在地，擁有全世界最廣泛的戲劇、電影、舞蹈、音樂和錄音領域的研究與收藏，經常舉辦關於表演藝術的活動、座談和展覽。

地址：林肯中心廣場40號（40 Lincoln Center Plaza，入口在第64街和第65街之間的阿姆斯特丹111號）。

7. 詩人之家

詩人之家。取自臉書@Poets House

顧名思義，詩人之家(Poets House)是所有詩人的夢想，也是來尋找靈感的好地方。它就在洛克菲勒公園附近，坐擁哈德遜河的美麗景色，肯定會讓到訪者文思泉湧。館藏的7萬多冊文學作品，是有志成為詩人和作家者最佳瀏覽、取經的知識寶庫。有興趣探索詩歌世界的兒童和成人，這裡也提供大量的活動可供參加。

地址：10 River Terrace

8. 紐約社會圖書館

紐約社會圖書館。取自New York Society Library網站

另一座位於上東城的圖書館是紐約社會圖書館(New York Society Library)，隱身在一棟1754年首次開放的連排別墅內。這裡擁有超過30萬冊的圖書可供閱讀，民眾可以免費在舒適的閱覽室內閒逛，但必須是該學會的會員才能借閱任何書籍。這裡也舉辦展覽和活動，免費向所有民眾開放。

地址：東79街53號 (53 E 79th St)

9. 巴特勒圖書館

巴特勒圖書館。Getty Images

巴特勒圖書館(Butler Library)位於哥倫比亞大學的Morningside校區，從外表看上去就像一棟歐洲的建築。一旦獲得訪客通行證，就可以在藏書中找到大量的資源和書籍，可以在館內舒適地度過一整天。有如迷宮般的書架，陳列著200多萬冊藏書，當瀏覽著牆上荷馬和但丁等作家、哲學家的題詞時，尊敬之情油然而生。這個裝置華麗的圖書館，散發著濃濃的常春藤聯盟氣息。

地址：西114街535號 (535 W 114th St)

10. Stavros Niarchos基金會圖書館

Stavros Niarchos基金會圖書館。取自Stavros Niarchos Fundation Library網站

剛經歷一次大翻新的Stavros Niarchos基金會圖書館，現在已經成為紐約客的最愛之一。圖書館提供了大量的服務和資源，包括無限制的瀏覽和座位、電腦使用，還有一個公共屋頂露臺，可以眺望曼哈頓天際線。此外，今年夏天許多民眾可參與的項目和課程都將回歸，Thomas Yoseloff商務中心，還可提供額外的研究素材和服務。

地址：第五大道455號(455 5th Ave)