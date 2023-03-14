加州從南到北賞櫻最佳景點大集合…記得收藏好

綻放枝頭的櫻花。(Getty Images)

櫻花的盛開預示著春天的到來，當這些粉紅、嫩白的花朵為大地增添色彩時，也讓黃金之州(Golden State)更加閃亮，而加州 正是全美主要的賞櫻 地點之一。

自從1912年東京市長向華盛頓特區捐贈數千棵櫻花樹以來，櫻花就象徵著美日的友好關係。櫻花是日本 的非官方國花，櫻花祭也是日本人重要的節慶；如今全美各地的與櫻花相關的活動，亦透過濃濃的日本風情來呈現此一慶典特色。

作為美國面積第三大的州，加州賞櫻的景點在整個州分佈頗廣，以下便是在黃金之州賞櫻的幾個最佳地點。

1. 洛杉磯

每到春天，「天使之城」(The City of Angels)的櫻花盛開，美輪美奐。以下是在洛杉磯觀賞櫻花的幾個最佳地點。

．杭廷頓圖書館、博物館和植物園

位於聖馬利諾(San Marino)的杭廷頓圖書館、博物館和植物園(Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens)，擁有占地120英畝的植物園，其中包括日本花園，那裡的櫻花是每年春天的熱門景點，除了賞櫻，逛逛博物館和圖書館，可悠閒度過一整天時間。

．迪斯康索花園

在拉肯亞達-弗林楚奇(La Cañada Flintridge)的迪斯康索花園(Descanso Gardens)，有150英畝的植物園可供探索，日本花園每年春天都有可愛的櫻花綻放。每年櫻花開放的時間表都會公佈在迪斯康索花園的網站上，民眾可以根據櫻花盛開期來安排造訪時間。

．南海岸植物園

位於帕洛斯維德斯(Palos Verdes)的南海岸植物園(South Coast Botanic Garden)占地87英畝，擁有2500多種植物。來到這裡可在地中海花園、露天劇場區、玫瑰園和櫻花草地(Sakura Meadow)上觀賞櫻花。

．哥倫比亞公園

哥倫比亞公園(Columbia Park)位於托倫斯(Torrance)，每年會舉辦一次櫻花節。第一次是在2011年日本311大地震後舉行，作為祈求平安與和平的儀式，從此成為一年一度的傳統活動。

櫻花樹下散步，享受悠閒愜意春光。(Getty Images)

．大公園

這裡的櫻花雖不是很壯觀，但位於洛杉磯市中心、越戰紀念碑(Vietnam Recognition Marker)旁的大公園(Grand Park)的櫻花還是為市區增添一抹美麗的色彩。大公園位於百老匯大道、第一街和天普街之間，最重要的是它是免費的。

2. 橘縣(Orange County)

．杭廷頓中央公園

位於杭廷頓海灘的杭廷頓中央公園(Huntington Central Park)是南加州最大的城市公園，也是一個免費的公共空間，每年櫻花盛開時都吸引許多民眾前來觀賞，這裡也是橘縣櫻花節的所在地。該節日在每年四月中旬舉辦，透過日本太鼓、歌樂以及櫻花，來推廣日本民俗文化。

3. 聖地牙哥

聖地牙哥(San Diego)並不像加州其他城市那樣每年春天都有大量的櫻花可賞，但開車穿過一些住宅區時，也會看到一些包括櫻花的春天花朵，讓人為之驚艷。不過，該市還有個地方每年春天都會有粉色和白色的櫻花綻放。

．日本友誼花園

在巴博亞公園(Balbao Park)占地1200英畝的土地上，可以發現一座較小、占地僅12英畝的日本友誼花園(Japanese Friendship Garden)。花園的氣氛寧靜，水景和錦鯉池給公園帶來了一種特殊的美感；每當櫻花盛開時(通常是在三月)，花園又會呈現出另一種全新的風情。

盛開的櫻花為城市增添一抹粉嫩色彩。(Getty Images)

4. 舊金山

舊金山是加州賞櫻的重點區，每年都舉辦盛大的櫻花節來慶祝。以下是每年春天 這個城市為櫻花愛好者提供的熱門踏春地點。

．舊金山植物園

舊金山植物園(San Francisco Botanical Garden)稱該園是金門公園內的「生態博物館」(living museum)。植物園占地55英畝，規劃有景觀花園及開放空間，擁有來自世界各地的8000多種植物。植物園裡櫻花最多的地方是在溫帶亞洲花園和大草地上。除了櫻花，園內還有其他繽紛的春季花朵，包括鬱金香、木蘭花和蟹爪蘭。

．日本茶園

日本茶園（Japanese Tea Garden）是金門公園內的熱門景點，最初是為1894年加州世界博覽會而興建，它也是美國最古老的日本庭園，和舊金山最受歡迎的賞櫻地點之一。除了美麗的櫻花，這個佔地5英畝的花園裡還有拱形橋、錦鯉池、枯山水、石燈籠，以及荷蘭威廉明娜女王(Queen Wilhelmina)捐贈的鬱金香花園。

．日本城

舊金山的日本城(Japantown)是美國僅存的三個官方日本城之一。這裡也是舊金山市賞櫻的首選之地，每年都會舉辦北加州櫻花節(North California Cherry Blossom Festival)。

它也是全美第二大櫻花節，僅次於華盛頓特區。每年約有22萬人參加這個節日，慶祝春天的到來、櫻花盛開，以及日裔美國人文化。這一免費的活動於每年4月中旬舉辦，內容包括日本藝術、音樂和文化表演，以及傳統的亞洲美食。

5. 灣區

在舊金山以外的灣區，還有其他的賞櫻地點。

．蘭喬-聖拉蒙社區公園

蘭喬-聖拉蒙社區公園(Rancho San Ramon Community Park)距離舊金山和聖荷西大約45分鐘車程，這裡有一排排壯觀的櫻花樹。如果正在尋找一個能拍攝出春天味道的取景地點，這裡是個理想的選擇。

．箱根莊園和花園

位於薩拉托加(Saratoga)的箱根莊園和花園(Hakone Estate and Gardens)起初是座私人莊園，現在則向大眾開放。這個日本花園是個歷史景點，除了欣賞櫻花，周圍還有錦鯉池、瀑布、竹園、枯山水等。

全美各地的與櫻花相關的活動，常透過濃濃的日本風情來呈現此一慶典特色。(Getty Images)

6. 沙加緬度(Sacramento)

．貝勒庫里奇公園

貝勒庫里奇公園(Belle Cooledge Park)規模不大，坐落於貝勒庫里奇社區圖書館旁。遊客可以使用圖書館的停車場，不必擔心停車問題。公園的人行步道兩旁種滿了櫻花樹，每年櫻花盛開時景致十分迷人。這裡還有一座狗公園和遊樂場，使它成為周末家庭休閒的好去處（而且是免費的）。

．羅伯特-T-松井濱水公園

位於羅伯特-T-松井海濱公園(Robert T. Matsui Waterfront Park)內、沿著沙加緬度河沿岸而設計的櫻花公園Hanami Line，計畫於今年春季開始對大眾開放。日文的「花見」(hanami) 是指在樹下賞花，是每年春天的盛事。

Hanami Line將種植100多棵「粉色魅力」(Pink Flair)的櫻花樹，可以預見每年都會讓這個濱水公園變得更加夢幻。

7. 中央谷地(Central Valley)

．弗雷斯諾賞花步道

弗雷斯諾縣的賞花步道 (Fresno Cherry Blossom Trail)是一條近70英里的環形道路，蜿蜒穿過各種的果園。開花季節從二月開始，持續至三月。整個季節周邊地區都有各式節日和活動，包括一年一度的國王河賞花步道自行車賽(Kings River Blossom Trail Bike Ride)。

如果意猶未盡，計畫夏天再來，那時就可以品嘗到弗雷斯諾縣這些果園裡種植的美味水果了。

．維薩利亞開花小徑

雖然沒有弗雷斯諾縣的賞花步道那麼長，但維薩利亞賞花步道(Visalia Blossom Trail)也蜿蜒穿過各種果園。開花的季節從二月下旬開始。

如果計畫前往紅杉樹與國王峽谷國家公園(Sequoia and Kings Canyon National Park)，維薩利亞賞花步道絕對值得一遊。除了盛開的花，這裡還有寵物動物園(petting zoo)、農夫市集和餐廳可供遊客小憩。

櫻花不會按照固定的時間表綻放，只能根據過去幾年的平均盛開的時間。(Getty Images)

加州的櫻花何時綻放？

這雖不是一份詳盡的加州賞櫻地點清單，但可以確定的是，黃金之州是觀賞這些春季花朵的首要目的地。

但是，什麼時候能看到這些花兒？就是個難以回答的問題了。櫻花不會按照固定的時間表綻放，只能根據過去幾年的平均盛開的時間。所謂開花高峰被定義為一個地區70%的櫻花樹完全綻放。

加州幅員廣闊，櫻花盛開時間各地也不同。洛杉磯的櫻花通常在3月的最後一個星期和4月的第一個星期之間達到高峰；在聖地牙哥，櫻花在2月底或3月初便盛開了。再往北到舊金山，一般是3月下旬到4月中旬為開花的高峰期。在加州的最北部，櫻花盛開的高峰期則可能要等到5月初。

近四個月的時間對該州來說當然是一個漫長的開花期，最好的做法是關注當地的天氣狀況，同時留意當地園藝專家的博客和社群媒體。

要記住，一旦櫻花盛開，花期不會持續很久，通常只綻放幾天。如果天氣好，花期可以延長至一周甚至兩周；遇上低溫、颳風或下雨的話，會使花期縮短。所以當開花達到高峰時，不要拖延，否則就會錯過這個春天短暫的美景。