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235個壓扁紅色塑膠杯化身雕塑 省思對環境影響

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
塑膠杯被做成銅鑄雕塑擺在洛克菲勒中心前，壓扁的造型，就像被人踩踏過一樣。取自Rockefeller Center網站
塑膠杯被做成銅鑄雕塑擺在洛克菲勒中心前，壓扁的造型，就像被人踩踏過一樣。取自Rockefeller Center網站

紅色塑膠杯(Red Solo cup)是啤酒杯、派對、超級消費主義(hyperconsumerism)和美國的象徵。這個無處不在的簡陋塑膠杯，現在被做成銅鑄雕塑擺在洛克菲勒中心前，壓扁的造型，就像被人踩踏過一樣。

這件雕塑作品是藝術家寶拉．克朗(Paula Crown)展覽的一部分，名為「Solo Together」，希望提醒人們使用一次性塑膠產品對環境的影響。有興趣的民眾可以在洛克菲勒中心的花園通道看到它，這件公共藝術將展出至5月21日。

克朗在雕塑揭幕儀式上表示，這件作品是個象徵。她認為，在美國每個人都對派對上使用的紅色塑膠杯有某種記憶或連結；這個雕塑採用粉碎的杯子的概念，一個我們都知道的物體，但我們以某種方式改變了它…紅色塑膠杯一直是我們這個時代的產物，是讓人們使用方便的產物。

235個紅色塑膠杯的雕塑被壓扁散落在展場地板上，藝術家克朗表示，我們不可能忽視這...
235個紅色塑膠杯的雕塑被壓扁散落在展場地板上，藝術家克朗表示，我們不可能忽視這種杯子對環境的影響。取自Rockefeller Center網站

除了外面的大型雕塑外，民眾還可以走入畫廊觀賞展覽的其他部分。你會發現235個紅色塑膠杯的雕塑被壓扁散落在地板上。這些皺巴巴的雕塑看起來十分逼真，讓人有種想把它們撿起來丟進回收筒的衝動。

除了栩栩如生的雕塑之外，這些杯子的照片也裝飾在牆上。克朗在創作的過程中為每個杯子命名，而這些名字的錄音也成為展場播放的背景音樂。這種一次性的杯子在1918年流感大流行曾被普遍使用，克朗說，一個世紀後，我們不可能忽視這種杯子對環境的影響。

克朗進一步說明創作「Solo Together」這件作品的理念，她說，相對於要洗很多杯子，我們從這種便利性中受益，但現在也必須考慮到對所有人的後果。她認為「個人」(solo) 和「一起」(together)是互相的，每個人如何可持續地使用自己的杯子，不僅為個人，也讓地球更健康。克朗說，如果這個作品能讓觀眾有所省思，「那麼這就是我所能做的」。

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