紙藝家打造微型居家綠植 讓春天躍然「紙」上

許多人喜歡在家中擺設綠色植物，讓居家環境更舒適，目前居住在西班牙的紙藝家布雅娜(Raya Sader Bujana)則另闢蹊徑，巧手製作出微型綠植，不僅造型栩栩如生，甚至小到可以用兩根手指夾住；擺在桌上欣賞，一樣可以有賞心悅目的效果。

布雅娜以美工刀和鑷子、小心翼翼耐心打造出來的微型盆栽。取自[email protected]lerayofsunflower

在布雅娜的創作中，榕樹、龜背葉和仙人掌這些常見的室內植物，都是她以美工刀和鑷子、小心翼翼耐心打造出來的微型盆栽。這項從2017年起持續進行三年的創作，被她稱為「微型紙製室內植物」，每件作品都精心地再現了這些植物的細節。

布雅娜使用折疊、刻劃和纏繞等技巧來呈現葉子的斑紋以及它們的線條和厚度。除了植物本身，布雅娜製作的花盆，利用精巧的編織和繩索纏繞，也同樣呈現出讓人為之驚豔的細節。

布雅娜的每一件作品約須費時五到六周的時間。取自[email protected]

布雅娜表示，每一件作品約須費時五到六周的時間。布雅娜說，當她開始創作時，除了選定的植物類型外，並沒有事先計畫或打草稿，只是開始動手做，一邊創作一邊靈活調整和嘗試。布雅娜表示，她喜歡運用其他藝術或工藝技術，如編織或結繩，並將它們轉化為紙的語言，例如這些小植物的籃子，都是用紙編織成的，「就像真正的籃子一樣」。

裝小植物的籃子，也是布雅娜用紙編織而成。取自[email protected]

布雅娜從小便醉心藝術，在大學主修建築期間開始對紙藝創作產生興趣；在委內瑞拉和巴賽隆納的大學分別修業多年後，2008年她決定休學專注在紙藝和設計領域，至今已有10多年的創作經驗。除了迷你植栽系列外，布雅娜也曾發表以食物、花卉為主題的作品，有興趣的民眾可以到她個人 Instagram 瀏覽欣賞，她的部分紙藝作品也在她的Etsy商店Little Ray of Sunflower有售。