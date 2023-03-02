我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：小時常做噩夢 老後罹失智症機率較高

德州禁中國人買房 因中富豪空軍基地旁買13萬畝地

紙藝家打造微型居家綠植 讓春天躍然「紙」上

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紙藝家布雅娜(Raya Sader Bujana)，巧手製作出微型綠植，不僅造型栩栩如生，甚至小到可以用兩根手指夾住。取自IG@littlerayofsunflower
紙藝家布雅娜(Raya Sader Bujana)，巧手製作出微型綠植，不僅造型栩栩如生，甚至小到可以用兩根手指夾住。取自[email protected]

許多人喜歡在家中擺設綠色植物，讓居家環境更舒適，目前居住在西班牙的紙藝家布雅娜(Raya Sader Bujana)則另闢蹊徑，巧手製作出微型綠植，不僅造型栩栩如生，甚至小到可以用兩根手指夾住；擺在桌上欣賞，一樣可以有賞心悅目的效果。

布雅娜以美工刀和鑷子、小心翼翼耐心打造出來的微型盆栽。取自IG@littlera...
布雅娜以美工刀和鑷子、小心翼翼耐心打造出來的微型盆栽。取自[email protected]lerayofsunflower

在布雅娜的創作中，榕樹、龜背葉和仙人掌這些常見的室內植物，都是她以美工刀和鑷子、小心翼翼耐心打造出來的微型盆栽。這項從2017年起持續進行三年的創作，被她稱為「微型紙製室內植物」，每件作品都精心地再現了這些植物的細節。

布雅娜使用折疊、刻劃和纏繞等技巧來呈現葉子的斑紋以及它們的線條和厚度。除了植物本身，布雅娜製作的花盆，利用精巧的編織和繩索纏繞，也同樣呈現出讓人為之驚豔的細節。

布雅娜的每一件作品約須費時五到六周的時間。取自IG@littlerayofsun...
布雅娜的每一件作品約須費時五到六周的時間。取自[email protected]

布雅娜表示，每一件作品約須費時五到六周的時間。布雅娜說，當她開始創作時，除了選定的植物類型外，並沒有事先計畫或打草稿，只是開始動手做，一邊創作一邊靈活調整和嘗試。布雅娜表示，她喜歡運用其他藝術或工藝技術，如編織或結繩，並將它們轉化為紙的語言，例如這些小植物的籃子，都是用紙編織成的，「就像真正的籃子一樣」。

裝小植物的籃子，也是布雅娜用紙編織而成。取自IG@littlerayofsunf...
裝小植物的籃子，也是布雅娜用紙編織而成。取自[email protected]

布雅娜從小便醉心藝術，在大學主修建築期間開始對紙藝創作產生興趣；在委內瑞拉和巴賽隆納的大學分別修業多年後，2008年她決定休學專注在紙藝和設計領域，至今已有10多年的創作經驗。除了迷你植栽系列外，布雅娜也曾發表以食物、花卉為主題的作品，有興趣的民眾可以到她個人 Instagram 瀏覽欣賞，她的部分紙藝作品也在她的Etsy商店Little Ray of Sunflower有售。

布雅娜創作時，除了選定的植物類型外，並沒有事先計畫或打草稿。取自IG@littl...
布雅娜創作時，除了選定的植物類型外，並沒有事先計畫或打草稿。取自[email protected]

上一則

高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆

下一則

全美遊客最多的大煙山國家公園 3月起開始收費了

延伸閱讀

洛市網紅餐廳 成Netflix熱門電影拍攝地

洛市網紅餐廳 成Netflix熱門電影拍攝地
學校不是避風港 13歲烏克蘭少女 金山就學受欺凌

學校不是避風港 13歲烏克蘭少女 金山就學受欺凌
娛樂／3年被拒800次...張頌文終獲肯定

娛樂／3年被拒800次...張頌文終獲肯定
吳彥祖南遷洛杉磯 向好萊塢發展

吳彥祖南遷洛杉磯 向好萊塢發展

熱門新聞

好市多的科克蘭冷萃咖啡因罐內「存在異物污染的潛在風險」近日被召回。取自Shutterstock

在好市多買了科克蘭冷萃咖啡？快去退貨取回退款

2023-02-24 10:05
即使是好市多也擋不住通膨壓力，雞蛋、奶油和培根等價格也隨之飛漲。取自Shutterstock

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

2023-02-23 11:24
好市多會員對該賣場美食街最近嘗試推出的高價牛肉明治，紛紛留言抨擊。Getty Images

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

2023-02-27 11:11
養狗能帶給飼主不少好處，例如減輕社會孤立感、降低憂鬱情緒等。取自pexels

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

2023-02-28 11:12
由於肉類仍然是多數美國人飲食的核心，在哪裡購買就很重要了。取自Shutterstock

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

2023-03-01 10:50
如果白開水對你失去吸引力，檸檬水可以成為很好的補水方案。取自Shutterstock

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

2023-03-01 11:41

超人氣

更多 >
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣
高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆

高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆
蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性

蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性
曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散