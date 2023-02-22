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全美各州這些奇聞怪事 你都聽說過嗎？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
南卡羅來納州的摩根島是約4,000隻獼猴(rhesus monkeys)的家園，但所有猴子僅限用於愛滋病的研究。(示意圖，Getty Images)
南卡羅來納州的摩根島是約4,000隻獼猴(rhesus monkeys)的家園，但所有猴子僅限用於愛滋病的研究。(示意圖，Getty Images)

美國幅員遼闊，從過去到現在有各種奇怪的事情，或許是許多人未曾聽聞的；例如關於佛羅里達州的笑話比比皆是，從Twitte上有大把的貼文，專門取笑發生在陽光之州的荒謬事就可證明。但佛羅里達並不孤單，看看以下各州的奇聞怪事，它們或可增長知識以及贏得機智問答遊戲的機會。

阿拉巴馬州：阿拉巴馬州是遺失行李之地，斯科茨伯羅(Scottsboro)的無人認領行李中心(The Unclaimed Baggage Center)已成為一家大型舊貨店，出售無人認領的旅客物品，該商店也成為阿拉巴馬州熱門旅遊景點之一。需要一套盔甲嗎？停下來看看，說不定這裡也找得到。

阿拉巴馬州是遺失行李之地，斯科茨伯羅(Scottsboro)的無人認領行李中心已...
阿拉巴馬州是遺失行李之地，斯科茨伯羅(Scottsboro)的無人認領行李中心已成為一家大型舊貨店，出售無人認領的旅客物品。Getty Images

阿拉斯加州：美國最後的邊疆地區，在某些月份有長達20小時的日照，導致生產出更甜、更大的農產品，尤其是捲心菜。

亞利桑納州：印地安保留區蘇派(Supai)鎮和幻影(Phantom)鎮居民的信件，是由騾子送達的。

阿肯色州：在鑽石礦坑內搜尋的遊客，不僅可以在找到鑽石後保留它，還可以在礦區中心租用採礦工具。這裡也是全美唯一的鑽石礦區。

加州：馬林(Marin)縣聲稱擁有世界上最密集的熱水浴缸。

科羅拉多州：由於民眾經常偷走高速公路上420英里的標記牌，該州最後決定以419.99英里標記牌來取代。

康乃狄克州：在這個憲法之州(Constitution State)醃漬的酸黃瓜(pickle)必須爽脆Q彈，才能被視為酸黃瓜。

在康乃狄克州只有爽脆Q彈的酸黃瓜(pickle)，才能被視為酸黃瓜。取自pexe...
在康乃狄克州只有爽脆Q彈的酸黃瓜(pickle)，才能被視為酸黃瓜。取自pexels

德拉瓦州：這個最早加入美國邦聯的第一州(First State)，是唯一沒有國家公園或任何國家公園管理局管轄範圍的州。

佛羅里達州：未婚女性不得在周日參加跳傘活動。

喬治亞州：用叉子吃炸雞可能會被逮捕。

夏威夷州：這個阿羅哈州(The Aloha State)專門為午餐肉(SPAM)舉辦一場美食節。不出所料，這裡比全美其他州消耗更多的午餐肉。

愛達荷州：忘掉紐約時代廣場倒數計時的水晶球吧，在愛達荷州，人們以丟下一顆巨大的馬鈴薯來迎接新年。

伊利諾州：1923年至1969年間，伊利諾州的官方語言是美國語(American)，而非英語(English)。

印第安納州：該州立法機構試圖在1897年通過一項法律，將圓周率pi的冗長十進位值四捨五入為3.2。雖然表決未能通過，但贊成與反對的雙方已非常接近。

愛阿華州：該州平均每個人擁有七頭豬，相當於有2000萬頭豬對300萬人口。

堪薩斯州：在向日葵州(Sunflower State)，任何人不得徒手捕魚。

在堪薩斯州任何人不得徒手捕魚。取自Shutterstock
在堪薩斯州任何人不得徒手捕魚。取自Shutterstock

肯塔基州：藍草州(Bluegrass State)可能以波本威士忌而聞名，但它也是全美第一家商業釀酒廠的所在地。

路易斯安納州：可口可樂的第一個瓶子是來自門羅(Monroe)、名叫約瑟夫比登哈恩(Joseph Biedenharn)的路易斯安那人。

緬因州：直到2003年，該州Strong鎮生產了全國90%的牙籤。但現在所有的工廠都已關閉。

馬里蘭州：馬里蘭州居民每月支付2.5美元就可以奢侈地擁有一個馬桶。

麻州：韋伯斯特湖(Lake Webster)還有另一個名字：Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg湖。

密西根州：大湖州(Great Lake State)可能是世界上唯一可以找到同時命名為天堂(Paradise)和地獄(Hell)的城市的地方。

明尼蘇達州：萬湖之鄉(Land of 10,000 Lakes)是人均高爾夫球手最多的州。

密西西比州：我們現在可以成雙購買鞋子，全多虧了一位密西西比人菲爾吉伯特(Phil Gilbert)，他在1884年決定成雙銷售鞋子，認為這樣更合理。

現在可以成雙購買鞋子，全多虧了一位密西西比人菲爾吉伯特。取自pexels
現在可以成雙購買鞋子，全多虧了一位密西西比人菲爾吉伯特。取自pexels

蒙大拿州：1967年，兩隻不同的灰熊在同一晚於冰川國家公園襲擊並殺死了兩名婦女。

內布拉斯加州：Kool-Aid 是該州的官方飲料，這是有原因的，因為它是在那裡發明的。

內華達州：平均每個內華達州民擁有八台吃角子老虎(slot machine)。

新罕布夏州：新罕布夏州是13個原始殖民地中第一個宣布脫離英國獨立的，比「獨立宣言」簽署早了整整六個月。

新澤西州：新澤西州的美式餐廳diner數量超過其他任何一州。花園之州(Garden State)還擁有世界上最長的木棧路，位於大西洋城。

新墨西哥州：新墨西哥人是一群聰明人，該州的人均博士學位數量超過其他州。這可能是因為新墨西哥州擁有大量重要的研究設施。

紐約州：帝國大廈(Empire State building)大到有自己的郵遞區號：10118。這座著名的摩天大樓是紐約市43座擁有自己郵遞區號的建築之一。

北卡羅來納州：北卡羅來納州被認為是世界家具之都(the Furniture Capital of the World)。該州每年兩次接待成千上萬的旅客前來參加High Point Market家具展。

北達科他州：這裡是美國遊客最少的州，它確實接待的訪客通常是和石油業有關。

俄亥俄州：由於化學污染嚴重，自1868年以來，克利夫蘭的Cuyahoga河總共發生了13 次火災。

奧克拉荷馬州：各地的美國人前往超市賣場購物時，都要感謝奧克拉荷馬州的西爾萬·戈德曼(Sylvan Goldman)。1937年，他將購物車引進了Humpty Dumpty超市。

俄勒岡州：世界上的最小的公園Mill Ends Park，就位於波特蘭市中心。

賓州：一場50年前的煤礦大火仍持續在森特勒利亞(Centralia)鎮的地下燃燒，該鎮因此流失了大部分居民，現在幾乎像一座鬼城。

賓州一場50年前的煤礦大火仍在森特勒利亞(Centralia)鎮的地下燃燒。Ge...
賓州一場50年前的煤礦大火仍在森特勒利亞(Centralia)鎮的地下燃燒。Getty Images

羅德島州：南部的紐波特(Newport)是全美最古老的小酒館所在地，建於1673年，距今有350年。

南卡羅來納州：南卡羅來納州的摩根島是約4,000隻獼猴(rhesus monkeys)的家園，但這裡不歡迎遊客，所有猴子僅限用於愛滋病的研究。

南達科他州：佩雷(Perre)是美國唯一一個不與其州共用至少一個字母的首府城市。

田納西州：製造出Jack Daniel’s威士忌的人，在憤怒地踢他打不開的保險箱後戲劇性地死了，他是因腳趾受傷後流血、感染而送命。

德州：德州的面積比西歐任何一個國家都大。

猶他州：猶他州人吃下大量的果凍(Jell-O)，以至於它在2001年成為該州的官方甜點。

佛蒙特州：該州首府蒙特佩利爾(Montpelier)是美國唯一沒有麥當勞的州府。

維吉尼亞州：維吉尼亞州的客製化車牌(vanity plates)比羅德島州的人口還多。

維吉尼亞州的客製化車牌(vanity plates)比羅德島州的人口還多。Get...
維吉尼亞州的客製化車牌(vanity plates)比羅德島州的人口還多。Getty Images

華盛頓州：華盛頓州的冰川數量超過美國本土其他47個州的總和。

西維吉尼亞州：提起西維吉尼亞州，首先想到的可能不是披薩，但該州的披薩店比健身房還多。

威斯康辛州：第一張光滑、無碎屑的衛生紙是在威斯康辛州發明的。20世紀初多數衛生紙都是用木屑製成的，直到北方紙業（Northern Paper）在1930年代提出一個賣點，說自己的產品是「不會斷裂的」。

懷俄明州：懷俄明州是第一個賦予婦女投票權的州。1869年，該地區立法機關宣布「居住在該地區的每位年滿21歲的女性都可以在選舉中…投票」。

西維吉尼亞州 阿拉巴馬州 新墨西哥州

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