紐約植物園蘭花秀 逾5500品種競豔

紐約植物園備受期待的年度「蘭花秀」(Orchid Show)將於18日開幕。取自NYBG網站

紐約植物園 (New York Botanical Garden)備受期待的年度「蘭花秀」(Orchid Show)將於18日(周六)開幕，展覽至4月23日結束，現在在紐約市 即可享受鬱鬱蔥蔥的熱帶氛圍。

走進展場，紅紫色蘭花從高大的岩石傾瀉而下，水流緩緩流淌，清新的植物芳香撲鼻而來，延伸的礫石小徑彷彿邀請遊客前往探索。

今年蘭花秀由景觀藝術家鄺莉莉(Lily Kwong，音譯)操刀，以「自然遺產」(Natural Heritage)為主題，鄺莉莉從來自上海的家傳古典中國山景畫汲取靈感，加上她自身繼承的文化、藥學傳統，以及以自然作為療癒的藝術詮釋，鄺莉莉還融入了中國園林設計的概念。

蘭花秀展示超過5500種靚麗的蘭花設計和色彩。取自NYBG網站

蘭花秀展示超過5500種靚麗的蘭花設計和色彩，帶有圓點花紋、條紋和閃耀的色調，植物園負責人哈恰多里安(Marc Hachadourian)稱之為「生動的煙火秀」。

遊客進入「伊妮德.豪普特溫室」(Enid A. Haupt Conservatory)棕櫚庭(Palm Court)開啟這段賞蘭旅程，長滿苔蘚的巨大岩石上覆蓋生機蓬勃的紫蘭花，蘭花倒映在池水面，打造出沉醉迷人的視覺饗宴。

鄺莉莉表示：「中國景觀傳統的其中一個核心原則是，人與自然的和平共存。當然，我們現在比以往都還更需要展現這一點。」

過去20年，蘭花秀一直是春季令人興奮的活動，同時慶祝蘭花的生物多樣性和適應力，植物園執行長珍妮弗·伯恩斯坦(Jennifer Bernstein)表示，除了南極洲，蘭花的蹤跡遍布全球各大洲。

伯恩斯坦說：「我們很榮幸能夠展出最著名、最迷人的植物之一，以及我們無以倫比的收藏，並透過每年的蘭花秀向公眾教育 我們的研究和保育工作。」

強烈推薦在幾個特定的周六晚前往參與蘭花之夜(Orchid Nights)，在炫目的燈光下一邊欣賞展覽，一邊啜飲雞尾酒。

蘭花之夜票價39元；一般入場券成人票35元。購票網址www.nybg.org/visit/

影片來源：YouTube/NYBG