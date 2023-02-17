我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

紐約植物園蘭花秀 逾5500品種競豔

編譯徐薏茹／即時報導
紐約植物園備受期待的年度「蘭花秀」(Orchid Show)將於18日開幕。取自NYBG網站
紐約植物園備受期待的年度「蘭花秀」(Orchid Show)將於18日開幕。取自NYBG網站

紐約植物園(New York Botanical Garden)備受期待的年度「蘭花秀」(Orchid Show)將於18日(周六)開幕，展覽至4月23日結束，現在在紐約市即可享受鬱鬱蔥蔥的熱帶氛圍。

走進展場，紅紫色蘭花從高大的岩石傾瀉而下，水流緩緩流淌，清新的植物芳香撲鼻而來，延伸的礫石小徑彷彿邀請遊客前往探索。

今年蘭花秀由景觀藝術家鄺莉莉(Lily Kwong，音譯)操刀，以「自然遺產」(Natural Heritage)為主題，鄺莉莉從來自上海的家傳古典中國山景畫汲取靈感，加上她自身繼承的文化、藥學傳統，以及以自然作為療癒的藝術詮釋，鄺莉莉還融入了中國園林設計的概念。

蘭花秀展示超過5500種靚麗的蘭花設計和色彩。取自NYBG網站
蘭花秀展示超過5500種靚麗的蘭花設計和色彩。取自NYBG網站

蘭花秀展示超過5500種靚麗的蘭花設計和色彩，帶有圓點花紋、條紋和閃耀的色調，植物園負責人哈恰多里安(Marc Hachadourian)稱之為「生動的煙火秀」。

遊客進入「伊妮德.豪普特溫室」(Enid A. Haupt Conservatory)棕櫚庭(Palm Court)開啟這段賞蘭旅程，長滿苔蘚的巨大岩石上覆蓋生機蓬勃的紫蘭花，蘭花倒映在池水面，打造出沉醉迷人的視覺饗宴。

鄺莉莉表示：「中國景觀傳統的其中一個核心原則是，人與自然的和平共存。當然，我們現在比以往都還更需要展現這一點。」

過去20年，蘭花秀一直是春季令人興奮的活動，同時慶祝蘭花的生物多樣性和適應力，植物園執行長珍妮弗·伯恩斯坦(Jennifer Bernstein)表示，除了南極洲，蘭花的蹤跡遍布全球各大洲。

伯恩斯坦說：「我們很榮幸能夠展出最著名、最迷人的植物之一，以及我們無以倫比的收藏，並透過每年的蘭花秀向公眾教育我們的研究和保育工作。」

強烈推薦在幾個特定的周六晚前往參與蘭花之夜(Orchid Nights)，在炫目的燈光下一邊欣賞展覽，一邊啜飲雞尾酒。

蘭花之夜票價39元；一般入場券成人票35元。購票網址www.nybg.org/visit/

影片來源：YouTube/NYBG

植物園 紐約市 教育

上一則

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

下一則

租房車地雷多 掌握這9件事開心享受自駕遊

延伸閱讀

離開才可能買房 加州人口2年減50萬

離開才可能買房 加州人口2年減50萬
周末好去處／紐約植物園蘭花秀 華裔藝術家鄺麗麗設計

周末好去處／紐約植物園蘭花秀 華裔藝術家鄺麗麗設計
通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高
離開才更有可能買房 加州總人口減

離開才更有可能買房 加州總人口減

熱門新聞

有些食物即使超過保存期限依然可以食用。Getty Images

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

2023-02-10 10:23
金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。Getty Images

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

2023-02-15 10:25
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

2023-02-14 10:18
從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。取自pexels

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

2023-02-16 10:53
擁有不同銀行帳戶可多方享用不同銀行的優惠。Getty Images

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

2023-02-14 11:08
好市多(Costco)2月份又有新的優惠商品上架。Getty Images

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

2023-02-07 10:46

超人氣

更多 >
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用
索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現
快看世界／淘汰廚師 這家餐廳只有機器人炒菜 會做70道

快看世界／淘汰廚師 這家餐廳只有機器人炒菜 會做70道
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」