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從恐龍化石到航空母艦…來去博物館住一晚

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
在無畏號博物館過夜，是大人與小孩都難忘的經驗。取自intrepidmuseum.org
在無畏號博物館過夜，是大人與小孩都難忘的經驗。取自intrepidmuseum.org

看過電影「博物館驚魂夜」的民眾，相信都會對在博物館住宿一晚留下深刻印象；但不是所有的「博物館之夜」，都是恐龍化石、動物標本與你同眠。紐約市的「在博物館住一晚」(Museum Sleepovers NYC)活動，讓有興趣的大小朋友可選擇在幾個受歡迎的地點過夜，例如自然史博物館、無畏號博物館、中央公園、總督島、魯賓博物館等，體驗被動物標本、藝術品圍繞、在中央公園露營，或在航空母艦上過夜的難得機會。值得注意的是，每年各機構所提供的過夜時間與名額不多，有興趣的民眾可盡早上網查詢、預約。

自然史博物館

這是每個父母和孩子不容錯過的經典紐約體驗，6 - 13歲以上兒童須有一名監護人陪同。自然史博物館也為21歲以上的民眾提供成人版「博物館之夜」活動，以香檳和爵士樂開場，可在幾乎空無一人的展覽大廳內漫步、享用美味、提供葡萄酒和啤酒的自助晚餐，另有供應零食和早餐。

更多資訊：amnh.org/plan-your-visit/sleepovers

紐約自然史博物館的過夜活動，是每個父母和孩子不容錯過的經典體驗。取自amnh.o...
紐約自然史博物館的過夜活動，是每個父母和孩子不容錯過的經典體驗。取自amnh.org

無畏號博物館

擁有接近船艦和軍機的難得機會，並可像入伍的水手般在船艙內住宿一晚。享受晚餐、零食和早餐、甲板上導覽、模擬飛行設施、天文館演出、教育活動等。很適合童子軍組織、學校團體、營隊活動團體以及有6-17歲孩子的家庭。通常每月2次，全年開放預約。

更多資訊：intrepidmuseum.org/overnight

布朗士動物園

疫情期間停辦的過夜活動，雖然目前尚未恢復，但是有趣的Spooktacular夜遊活動，將在10月1-30日回歸。參加者可在動物園關門後留在裡面，在享用一些開胃食物、葡萄酒和啤酒後，聚集在活動空間，準備迎接各種令人驚訝的動物訪客。

更多資訊：bronxzoo.com/learn

中央公園露營

加入城市公園巡遊者隊(Urban Park Rangers)，便可在紐約市公園參加免費、適合家庭的過夜露營冒險活動。紐約市公園露營計畫包括夜間徒步穿越公園、講故事等，參加者不須帶帳篷，只需帶上自己的睡袋和床上用品。活動都需要上網註冊，名額有限。

更多資訊：nycgovparks.org/events/family-camping

總督島豪華露營

從曼哈頓下城乘坐渡輪，輕鬆便可抵達總督島，島上環繞著廣闊的綠地，還可以眺望對岸自由女神像——這是世界上其他地方難與比擬的露營度假勝地。從普通的營帳到提供全方位服務的豪華帳篷，負責運營的The Collective都可以滿足旅客的需求。

更多資訊：collectiveretreats.com/governors-island

魯賓博物館

想要在眾佛慈悲注視下進入夢鄉？穿上拖鞋和睡衣，在為每個人精心挑選的傳統或現代藝術品的魯賓博物館過夜，Dream-Over是該博物館過去一項熱門的活動，每位參加的民眾都會被分配到一件事先配對好的藝術品，在其下睡覺、入夢。不過，這項僅限成人參加的活動，在疫情期間停辦後，今年尚未公布開放時間。

更多資訊：rubinmuseum.org/programs

想在魯賓博物館眾佛慈悲注視下進入夢鄉的民眾，還要稍候時日，這項活動目前還未公布時...
想在魯賓博物館眾佛慈悲注視下進入夢鄉的民眾，還要稍候時日，這項活動目前還未公布時間。取自rubinmuseum.org

博物館 紐約市 中央公園

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