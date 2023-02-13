過情人節 走逛紐約市最浪漫的10個電影拍攝地

廣場酒店可說是世界上最知名的酒店，2009年推出的浪漫喜劇「新娘大作戰」即在此取景。取自Shutterstock

想好要怎麼過情人節了嗎？這裡有個好點子，與其花錢在紐約市最浪漫的餐廳用餐，或是到紐約周邊景點安排一日遊行程，不如在情人節這天步行遊覽紐約市10個最浪漫的電影 取景地。

從一眼就能認出（而且超可愛）的咖啡館到地標性的建築，當然少不了「當哈利遇見莎莉」裡那家餐廳卡茨熟食店(Katz's Delicatessen)，每一個這點除了可以增加情人節當天的粉紅泡泡，說不定也會讓人重新愛上紐約這個美麗的城市。

不想走路的人，也可以在旅遊網站On Location Tours預定2小時的「浪漫喜劇電影之旅」(rom-com movie tour)行程。以下便是「紐約最佳電影拍攝場景」前10名：

1. 奇緣3(Serendipity 3)餐廳：電影「美國情緣」(Serendipity)

地址：曼哈頓 上東區第三大道東60街 225 號

在2001年上映的電影「美國情緣」中，約翰·庫薩克(John Cusack)飾演的喬納森和凱特·貝琴賽(Kate Beckinsale)飾演的莎拉分享了「奇緣3」這家餐廳著名的甜點熱巧克力冰淇淋，兩人便分開，將彼此的未來交給無法掌控的命運手上。有趣的事，劇中兩人坐過的桌子，目前已被命名為「明星桌」(Star Table)。

2. Cafe Lalo：電影「電子情書」(You've Got Mail)

地址：曼哈頓上西區201 West 83rd Street by Broadway

雖然Cafe Lalo目前暫時停業，但仍然可以從外面走過——這也正是湯姆·漢克斯在電影中所做的事，當他意識到自己在網路愛上的女子、她所擁有的小書店，正因他的連鎖書店集團的開業而面臨倒閉。

3. 林肯中心：電影「發暈」(Moonstruck)

地址：曼哈頓上西區林肯廣場

林肯中心可能是整個曼哈頓最美麗的景點之一，也是眾多常駐藝術組織的所在地，電影中由雪兒所飾演的洛蕾塔和尼古拉斯凱奇所飾演的羅尼，約在林肯中心觀賞歌劇，這場約會改變了他們的人生。在電影上映三十多年後，這座地標仍然一如既往地美麗。

4.廣場酒店(Plaza Hotel)：電影「新娘大作戰」(Bride Wars)

地址：曼哈頓上東區768 5th Avenue by 59th Street

廣場酒店可說是世界上最知名的酒店，這部於2009年推出的浪漫喜劇「新娘大作戰」，凱特哈德森和安海瑟薇在電影中所飾演的兩位閨密，陰錯陽差被婚顧公司安排同一天在這裡結婚，雙方各自較勁、不惜互扯後腿，幸好最後有個完美結局。

​Tiffany 旗艦店。取自Shutterstock

5. Tiffany 旗艦店：電影「第凡內早餐」(Breakfast at Tiffany’s)

地址：曼哈頓上東區第五大道、東57街6號

「鑽石是女人最好的朋友」，這是1961年上映的電影「第凡內早餐」女主角荷莉·葛萊特利 (Holly Golightly) 的著名台詞。在這個已成為電影史上不可缺少的經典場景，觀眾看到奧黛麗赫本飾演的葛萊特利，手裡拿著麵包和咖啡，凝視著櫥窗內的珠寶。

6. 帝國大廈：電影「金玉盟」(An Affair to Remember)

地址：曼哈頓中城第五大道西 34 街 20 號

在電影「金玉盟」中，卡萊葛倫(Cary Grant)所飾演的尼基，焦急地在帝國大廈頂部等待由黛博拉蔻兒(Deborah Kerr)所飾演的女子。結果，她趕到那裡的時候，一切已經太晚了。

中央公園弓橋。取自Shutterstock

地址：曼哈頓中央公園

弓橋(Bow Bridge)是中央公園內一座建於1862年的天橋，四周景色優美，以浪漫而聞名，也是艾美·亞當斯(Amy Adams)飾演的姬賽兒在電影「曼哈頓奇緣」中演唱「That's How You Know」的地點。

8. 卡茨熟食店：電影「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally)

地址：曼哈頓下城205 E Houston Street by Ludlow Street

電影中莎莉的挑嘴點菜方式「I'll have what she's having!」，就是導演親眼看見電影編劇諾拉艾芙倫的點菜方式，而決定讓女主角也這麼做，結果成為這部電影讓人記憶深刻的橋段之一。

紐約公共圖書館。取自Shutterstock

9. 紐約公共圖書館：電影「三十姑娘一朵花」(13 Going on 30)

地址：曼哈頓中城476 5th Avenue by 42nd Street

在2004年的電影「三十姑娘一朵花」中，珍妮佛·嘉納 (Jennifer Garner) 飾演的珍娜是一名高中女生，一覺醒來卻變成了一名在雜誌社工作的30歲女性。在其中一個場景中，她在紐約公共圖書館的臺階上拍攝了一張鼓舞人心的照片；這裡也是電影「慾望城市」中的知名的場景。

10. Zabar's：電影「曼哈頓」( Manhattan)

地址：曼哈頓上西區2245 Broadway by 80th Street

不管是不是情人節，都應該時不時去這裡的住宅區雜貨店逛一逛，一定會找到各式各樣的美食。在1979年伍迪艾倫(Woody Allen)自導自演的這部電影中，他所飾演的艾薩克和黛安基頓(Diane Keaton)所飾演的瑪麗，經常在Zabar's這家店裡挑選食物。