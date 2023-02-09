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全美最老的乳酪店將熄燈 紐約市又少了一個傳奇

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
位於紐約市小義大利的Alleva Dairy據稱是「美國最老的乳酪店」，因在疫情期間拖欠房租，即將在下個月關閉。取自臉書@Alleva Cheese
位於紐約市小義大利的Alleva Dairy據稱是「美國最老的乳酪店」，因在疫情期間拖欠房租，即將在下個月關閉。取自臉書@Alleva Cheese

這個消息真是傷了紐約客的心！位於小義大利的Alleva Dairy據稱是「美國最老的乳酪店」，因在新冠疫情期間拖欠房租，即將在下個月關閉。店主凱倫金(Karen King)表示，於1892年在小義大利開業的Alleva Dairy，最後一個營業日是3月5日。

凱倫告訴紐約郵報，走過不平凡的130年，她心愛的這家Alleva Dairy將不再矗立於紐約小義大利的Mulberry和Grand Street拐角處，「我真的希望這一天永遠不會來臨，這是一個悲傷的日子。」

疫情期間，Allevia累計積欠約628,000元房租，目前已申請破產保護中。凱倫說，她和房東達成協議，只要下個月離開小義大利，就可以免除這筆巨額債務。「我的店是美國最古老的乳酪店，也是小義大利的核心，我們是紐約的一項資產。」

這家歷史悠久的乳酪店不僅吸引當地幾個世代的無數消費者，他們早已習慣品嘗它豐富的義大利美食、新鮮馬蘇里拉乳酪(mozzarella)、瑞可達奶酪(ricotta)、醃肉和奶油卷，而且 Alleva’s Dairy 也以吸引來自世界各地的名人而聞名。

藝人莉亞蕾米妮(Leah Remini)、麥克英普雷歐里(Michael Imperioli)、歌手艾莉斯庫珀(Alice Cooper)和廣播主持人喬伊雷諾茲(Joey Reynolds)只是Alleva部分的名人客戶。脫口秀演員塞巴斯汀·曼尼斯卡爾科 (Sebastian Maniscalco) 是該店香腸和辣椒的忠實粉絲，而談判專家赫伯·科恩(Herb Cohen)則以在店內磨練技巧而聞名。

曼哈頓和白原市擁有兩家義大利餐廳的帕朗泰瑞(Palminteri)說，這是一個損失，很遺憾這樣的商店即將倒閉。Alleva是一家很棒的店，100多年來，這個地方一直都沒有甚麼改變，這麼多年了怎麼會突然就要消失了呢？

在全球經濟面臨新冠危機的前幾個月，由於業務大幅減緩，這家以販賣馬蘇里拉乳酪而聞名的商店開始苦於應付每月23,756元的房租，雖然努力想爬出這個「坑洞」，但仍無法滿足房東的要求。2022年4月，房產公司Jerome G. Stabile III Realty 向曼哈頓最高法院提起訴訟，要求在Alleva無法償還債務的情況下驅逐該店家。

凱倫曾竭盡全力讓這家歷史悠久的乳酪店繼續營業，包括削減員工薪資和向政府求援。凱倫說，她給參議員和政府官員寫了很多信，也會見了州長辦公室並得到了「口頭上的服務」(lip service)。

她表示，唐人街附近獲得政府許多金援，對街的一家博物館就得到了一百萬美元，但像她這樣的商家，什麼時候才能得到應有的援助？凱倫無奈地說，「一場疫情摧毀了我的生意」。

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