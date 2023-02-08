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今年夏天 紐約客可在曼哈頓公共沙灘享受日光浴

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
曼哈頓的河岸正規畫一個全新的度假勝地，將成為曼哈頓第一個、也是唯一的一個公共沙灘。Hudson River Park Trust提供
曼哈頓的河岸正規畫一個全新的度假勝地，將成為曼哈頓第一個、也是唯一的一個公共沙灘。Hudson River Park Trust提供

紐約的康尼島很快就會發現在西村多了一個新的競爭對手。今年夏天，由為紐約設計高線(High Line)公園的同一家公司，將在曼哈頓的河岸規畫出一個全新的河畔度假勝地，將成為曼哈頓第一個、也是唯一的一個公共沙灘。

哈德遜河公園信託基金(Hudson River Park Trust)執行長諾琳·多爾(Noreen Doyle)在談到命名為Gansevoort Peninsula的休閒場地時表示，人們想要一個可以躺下和脫掉襯衫的地方，這裡就是他們想要的。日光浴場早於2019年便公布，原定於2022年開放，這個由James Corner Field Operations設計的沙灘度假地點，也將在今年夏天向大眾開放，成為紐約客在嚴冬中值得期待的一件事。

Gansevoort Peninsula將為遊客提供鹽鹹灘 (salt marsh，又稱鹽沼)、名為Day's End的公共藝術裝置、運動場、皮划艇和小船的碼頭、綠樹成蔭的長廊和水道——但不能游泳

多爾說，自1970年代通過清潔水法案以來，哈德遜河在整治上取得了巨大進步，但這並不是設計為游泳海灘，不能游泳是「從計畫一開始就很清楚的事」。對那些渴望將身體浸在美國最狂躁的大都市周圍黑暗水域的人來說，另一個正在建設中的新海灘將保證他們可以玩水——但僅此而已。

布魯克林威廉斯堡的水域對面，第二個海灘目前計畫於2028年開放，屆時遊客將可以盡情倘佯在布魯克林和曼哈頓之間的東河水域。

負責開發的Two Trees公司管理總監龍比諾(Dave Lombino)說，他們的目標是吸引人們走到水邊，以一種從未有過的方式與東河互動。他說，幾天前，東河裡有海豚在我身後游來游去，顯示長期以來河水的品質，有了非常顯著的改善。

游泳 曼哈頓 布魯克林

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