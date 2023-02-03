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不怕冷的就去…冰城堡再度現身紐約州喬治湖

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
讓人印象深刻的高聳冰城堡(Ice Castles)將於近日再度在紐約州喬治湖登場。取自icecastles.com
讓人印象深刻的高聳冰城堡(Ice Castles)將於近日再度在紐約州喬治湖登場。取自icecastles.com

冬日限定、讓人印象深刻的高聳冰城堡(Ice Castles)將於近日再度在紐約州喬治湖(Lake George)登場。

從2月6日(周一)開始，喜愛冰上活動的民眾可以參觀冰城堡、攀登冰雕隧道、凝視美麗的冰凍噴泉、溜冰滑梯，坐在冰做的寶座上拍照，並被嵌有彩色LED燈的層疊冰塔所包圍。

今年冰城堡內還將有一個新的北極酒吧(Polar Pub)，提供各種冬季主題的酒精飲料。酒吧開放時間將早於冰城堡，從2月3日(周五)和4日(周六)晚上免費開放。

冰城堡原本預定於1月27日開幕，但因近日天氣暖和而推遲。冰城堡執行長史丹迪佛(Kyle Standifird)說，很高興終於可以宣佈在紐約的開幕日期，大自然在今年給我們帶來一些挑戰，推遲了開幕的日期，但我們很慶幸最終還是迎來了這個令人雀躍的日子。

如果天氣條件許可，冰城堡將持續開放至2月底或3月初。門票分為兩階段，周間成人22元、兒童15元，周末成人29元、兒童22元(以上為未稅價格)，可上官網icecastles.com/new-york/購買。

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