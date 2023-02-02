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迪士尼動畫電影「可可夜總會」 將搬上百老匯舞台

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
深受喜愛的迪士尼/皮克斯動畫電影「可可夜總會」(Coco) 即將搬上百老匯舞台。
深受喜愛的迪士尼/皮克斯動畫電影「可可夜總會」(Coco) 即將搬上百老匯舞台。

深受喜愛的迪士尼/皮克斯動畫電影「可可夜總會」(Coco，或譯尋夢環遊記) 即將搬上百老匯舞台！據百老匯世界(Broadway World)報導，2017年發行的這部電影，在6年後終於被改編為音樂劇版本，加入迪士尼一系列百老匯音樂劇中，並先在佛羅里達州的新世紀樂園(Epcot)試演。

百老匯演員曼蒂岡薩雷茲(Mandy Gonzalez)說，「可可夜總會」音樂劇目前正緊鑼密鼓地進行中，未來將以現場舞臺表演方式呈現在觀眾眼前。

岡薩雷茲和電視名人史蒂文泰勒(L. Steven Taylor)在宣佈此一消息後，兩人還現場演唱了電影中的知名主題曲「Remember Me」。

「可可夜總會」故事以墨西哥為背景，敘述名為Miguel的11歲男孩意外穿越到亡靈的世界，他須尋求已故的音樂家外曾祖父的幫助，把他送返現實世界，並扭轉家族對音樂的禁令，劇情感人、十分催淚。

目前還不清楚「可可夜總會」何時將在百老匯演出，或是劇中角色將由誰飾演？詳細資訊有待相關單位進一步公布。

影片來源：[email protected] Place

百老匯 電影 迪士尼

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