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長島傑佛遜港村冰雪節 28、29日滿滿冬季氛圍

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
一年一度的長島傑佛遜港村冰雪節，將於本周末( 1 月28、29日)登場。取自Shutterstock
一年一度的長島傑佛遜港村冰雪節，將於本周末( 1 月28、29日)登場。取自Shutterstock

今年冬天紐約市幾乎未見冰雪蹤影，喜愛倘佯白色世界的民眾不免有些失望。不過別擔心，一年一度由長島傑佛遜港商會(Port Jefferson Chamber of Commerce)所舉辦的冰雪節，將於本周末( 1 月28、29日)登場，或可稍補遺憾。兩天的活動從上午11點到下午5點，將展示冰雕藝術家和金氏世界紀錄保持者理查．戴利(Richard Daly)的作品，商家們也將在店門口前擺放各具巧思的冰雕，讓整個村莊成為一個大型冰雕展示場。

今年為第四屆舉辦的冰雪節，現場還將提供獨特的互動拍照機會，包括塗鴉冰牆、騎馬和乘坐馬車、現場音樂演出、玉米洞冰上遊戲、花式滑冰示範以及舞蹈表演。

迪士尼電影「冰雪奇緣」中的艾莎公主和安娜公主，以及她們的朋友也可望現身，給大小朋友帶來驚喜。這個周末走訪傑佛遜港村(Port Jefferson Village)，除了觀賞冰雕作品，還可逛逛當地的精品店、在餐廳享受美食，更不用說參加重新回歸的 Mac N' Cheese Crawl活動了。

活動舉辦期間傑佛遜港村將提供免費停車場，主辦單位表示，若遇降雨則活動將延至 2月4日和5日舉行。

長島 迪士尼 紐約市

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