我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市舞星舞蹈社反映華人舞文化 曾是移民社交聖地

企業裁員潮接踵而至 遠距上班員工倍感慌亂

英國藝術家大衛霍克尼 用iPad畫出「花花世界」

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
「20 Flowers and Some Bigger Pictures」，展示了霍克​尼在疫情期間蟄居諾曼第家中、觀察日常生活事物所創作的iPad繪畫。取自Pace Gallery網站
「20 Flowers and Some Bigger Pictures」，展示了霍克​尼在疫情期間蟄居諾曼第家中、觀察日常生活事物所創作的iPad繪畫。取自Pace Gallery網站

高齡85歲的英國藝術家大衛·霍克尼(David Hockney)仍持續以孩童般的好奇心創作藝術。霍克尼不僅局限於繪畫或雕塑等傳統藝術形式，一向熱愛探索不同的創作技巧，過去十年間霍克尼對使用iPad繪畫產生濃厚興趣。與他在倫敦舉辦的全新沉浸式展覽同時，這位被稱為「最著名的英國在世畫家」選在紐約佩斯畫廊(Pace Gallery )舉辦他的iPad繪畫個展。

霍克尼以對色彩、線條和透視法的熟練掌握，將諾曼第風景巧妙融合在畫作中。 取自Pa...
霍克尼以對色彩、線條和透視法的熟練掌握，將諾曼第風景巧妙融合在畫作中。 取自Pace Gallery網站

展覽名為「20 Flowers and Some Bigger Pictures」，展示了霍克尼在疫情期間蟄居諾曼第家中、觀察日常生活事物所創作的iPad繪畫。該展覽是繼倫敦、巴黎、芝加哥後巡迴至紐約展出，並預計明年秋天在洛杉磯的Louver畫廊展出。

高齡85歲的英國藝術家大衛·霍克尼(David Hockney)仍持續以孩童般的...
高齡85歲的英國藝術家大衛·霍克尼(David Hockney)仍持續以孩童般的好奇心創作藝術。取自Pace Gallery網站

霍克尼以對色彩、線條和透視法的熟練掌握，將諾曼第風景巧妙融合在畫作中。 展出作品之一「2022年6月25日 - 看花 (25th June 2022, Looking at the Flowers)」，呈現藝術家以拼貼照片的方式來探索時間與空間的流動。霍克尼指出，這是攝影作品，但絕不是一張普通的照片，「我一直在做所謂的攝影繪圖，希望創造更多3D效果，因為你必須通過時間來看待這些作品，不像普通照片只是捕捉一瞬間」。

「David Hockney：20 Flowers and Some Bigger Pictures」即日至2月25日在紐約佩斯畫廊展出，地址為540 W 25th St, New York, NY 10001。

攝影 英國 雕塑

上一則

過了個年體重悄悄增加？5個飲食習慣輕鬆剷肉

下一則

前往坎昆度假旅客 提防搭優步遭計程車司機攻擊

延伸閱讀

民謠搖滾老將大衛克羅斯比辭世 享壽81歲

民謠搖滾老將大衛克羅斯比辭世 享壽81歲
涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕

涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕
柴克艾福隆抱2歲娃 兄妹宛如父女 溫馨畫面動人

柴克艾福隆抱2歲娃 兄妹宛如父女 溫馨畫面動人
挺白紙運動青年怎被捕？澳廣：警謊稱「查水表」逮人

挺白紙運動青年怎被捕？澳廣：警謊稱「查水表」逮人

熱門新聞

氣炸鍋問世以來，在小家電市場掀起一股熱潮，但美食專家強調氣炸鍋並非油炸鍋，不是所有食物都適合。Getty Images

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

2023-01-17 10:45
大多數情況下，社安金收入是可以預測的，如果希望讓領取福利極大化，必須避開三個錯誤。Getty Images

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

2023-01-18 10:45
購買經濟艙時，用點小技巧或許可以有機會花小錢升級至商務艙。取自Air Newzealand

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

2023-01-19 09:57
酪梨需要較長時間成熟，直到軟至可以食用為止。Getty Images

酪梨成熟很費時 照這樣做簡單又快速

2023-01-20 10:48
報稅季節即將到來，不少領取社安金的民眾則納悶著是否需要報稅。取自pexels

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

2023-01-24 10:34
好市多以商品超值優惠而聞名，但近日網路卻出現許多抱怨好市多價格上漲的貼文。取自Shutterstock

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

2023-01-19 10:46

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告
血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」