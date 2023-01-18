全美12座怪怪博物館…除了這一家 過年期間可去走走

馬鈴薯博物館。取自Idaho Potato Museum網站

雖然歷史、科學和藝術博物館 是全美熱門的景點，但一些主題奇特、難懂的博物館，也吸引了不少喜愛獵奇的民眾。美國有數十個古怪、奇特和詭異的博物館，有的致力於單一主題，例如午餐肉博物館或羅斯威爾幽浮博物館；有些則重現過去的知名場景，例如喬治亞州迪凱特(Decatur)的煎餅屋博物館(Waffle House Museum)，將原始的餐廳完整複製。其餘的或許只是為了有趣，例如加州 梅卡(Mecca)的國際香蕉博物館(International Banana Museum)收藏了2萬5千件香蕉有關的藝術創作。從食物到飛碟再到葬禮，以下是美國最奇怪的12個博物館。

1.馬鈴薯博物館

「世界馬鈴薯之都」理當有座馬鈴薯博物館。愛達荷州馬鈴薯博物館(Idaho Potato Museum)向所有馬鈴薯有關的事致敬。這座佔地5500平方英尺的博物館位於前奧勒岡短線鐵路(Short Line Railroad) 車站，展出了這一根莖蔬菜的歷史、種植和收穫過程、相關行業和它的營養。展品包括世界上最大的馬鈴薯搗碎機和有史以來最大的馬鈴薯脆片。遊客可以參與馬鈴薯實驗室的實驗，並在館內的咖啡館享用剛出爐的烤馬鈴薯。

2.霓虹燈博物館

霓虹燈博物館(Neon Museum)的「照明之旅」頗能勾起民眾懷舊之情，因為該博物館擁有250個歷史悠久的拉斯維加斯霓虹招牌。佔地2.25英畝、成立於 1996 年的博物館訪客中心，正位於前La Concha汽車旅館的大廳，裡面有燈光投影展覽和曾經裝飾過拉斯維加斯大道的復古霓虹招牌。導覽員帶領民眾沿著穿越時空，沿著年代久遠的霓虹燈展示區，瀏覽這些代表賭城的經典標誌。博物館還修復了九個古老招牌，包括賭場Silver Slipper和Benny Binion’s Horseshoe，它們曾經在拉斯維加斯各地閃爍。

霓虹燈博物館。取自Neon Museum網站

3.國際間諜 博物館

到華府的國際間諜博物館(International Spy Museum)「臥底」！這是全美唯一一家以間諜為主題的公共博物館。兩層樓的建築包含17個常設的互動式展區，以及特別企劃的展覽，探索間諜生活的歷史和創作。訪客在抵達簡報中心時，會得到一個掩護身份的ID，並被賦予臥底、收集情報的任務。一路上，可破解密碼、可爬過風管監視他人，最後會得到一份評估其間諜能力的報告。

國際間諜博物館。取自International Spy Museum網站

4.殯葬歷史博物館

位於德州休斯頓的殯葬歷史博物館(The Museum of Funeral History)收藏有全美最大、歷史悠久的殯葬物品，例如棺材和靈車，館內擁有17個永久性展區，包括防腐處理、火葬歷史和悲戚場合的攝影照片。這座佔地3萬500平方英尺的博物館展示了世界各地以及從古埃及到今日葬禮文化的相關展品。9/11和殞落英雄展有兩個骨灰盒，裡面裝有世貿遺址的碎片殘骸，總統葬禮展陳列了雷根和福特總統葬禮所使用的靈車。

殯葬歷史博物館。取自The Museum of Funeral History網站

5. 芥末博物館

位於威斯康辛州的國立芥末博物館 (National Mustard Museum) 展出了世界上最大的芥末產品和相關紀念品。芥末博物館由巴瑞·萊文森（Barry Levenson）於1992年創立，收藏了來自70個國家的6090種芥末產品。參觀者可以瞭解芥末的歷史，並觀看古老的錫罐、芥末罐和廣告等展品。博物館每年舉辦全球芥末比賽和全國芥末日街頭活動。

國立芥末博物館。取自National Mustard Museum

6. 幽浮博物館

羅斯威爾幽浮博物館(Roswell UFO Museum)和研究中心位於新墨西哥州一座改建的電影院內，致力於收藏關於UFO的所有事物，特別是1947年羅斯威爾UFO事件（美國軍方聲稱只是一個氣象氣球的墜毀飛碟）。這座可允許帶寵物入內的博物館，收藏所有與UFO事件相關的書籍、錄音和影音資料，以及以幽浮為主題的藝術創作。展品還包括會旋轉的幽浮、一群外星人雕塑，以及一幅名為「Roswell Believes」的戶外壁畫。

幽浮博物館。取自Roswell UFO Museum網站

7. 午餐肉博物館

這座博物館應該是Hormel食品公司生產的粉紅色肉罐頭的粉絲，位於明尼蘇達州的午餐肉博物館(SPAM Museum)提供了許多有趣的展品，包括由豬肉、鹽、水、糖、硝酸鈉和馬鈴薯澱粉製成的午餐肉，該產品以藍色長方形罐頭包裝而聞名。博物館提供遊客免費導覽。

午餐肉博物館。取自SPAM Museum網站

8. 電腦歷史博物館

加州電腦博物館(Computer History Museum)的成立宗旨為「解碼技術」（decode technology）——運算的過去、數位的現在和未來對人類的影響。展品包括軟體的故事，深入研究互聯網、網路和移動技術的歷史。這座位於矽谷的博物館的收藏包括口述歷史和運算的物件，例如原始程式碼、機器、實驗室紀錄本和商業計畫。博物館的Exponential Center探索指標性公司在企業經營與創新上的過去與未來。

電腦歷史博物館。取自Computer History Museum網站

9. 塗鴉博物館

塗鴉博物館(Museum of Graffiti)位於邁阿密市中心的溫伍德(Wynwood)藝術區，以「溫伍德牆」和「溫伍德門」而聞名，是第一個致力於塗鴉藝術的博物館。室內和室外展品包括來自世界各地的塗鴉藝術家的作品。藏品包括11幅戶外壁畫、藝術畫廊，以及藝術家的主題展。博物館還提供塗鴉課程、兒童塗鴉繪畫課程。

塗鴉博物館。取自Museum of Graffiti網站

10. 美國有遠見的美術館

每個人或許都曾在畫廊裡看過一些附庸風雅的作品，然後想：「這有什麼特別之處？我也可以做到；事實上，我可以做得更好。」如果是這樣，那麼位於馬里蘭州巴爾的摩的美國有遠見的美術館 (American Visionary Art Museum) 很適合你。基於「並非所有偉大藝術家都曾受過學院教育」的想法，這座致力於挖掘自學藝術者的博物館，應該是最鼓舞人心的地方。

美國有遠見的美術館。取自American Visionary Art Museum網站

11. 侏羅紀科技博物館

沒有人真正知道為什麼侏羅紀科技博物館(Museum of Jurassic Technoligy)的名字中會有「侏羅紀」這個字，畢竟為沒有人真正瞭解它。在洛杉磯這座博物館內狹窄、昏暗的大廳裡，參觀者會發現各種奇珍異寶，從拿破崙和達菲鴨(Daffy Duck)的迷你模型，到史上最早進入太空的蘇聯太空犬萊卡(Laika)肖像畫，應有盡有。這或許令人費解和感到混亂——但也讓它更具吸引力。

侏羅紀科技博物館。取自TripAdvisor網站

12. 國際神秘動物學博物館

神秘動物學(Cryptozoology)與區塊鏈沒有任何關係 (儘管確實有人正在研究加密貨幣博物館)，實際上它是專門研究未知或傳聞動物的科學。緬因州波特蘭的國際神秘動物學博物館 (International Cryptozoology Museum)是全世界唯一致力於此一主題的博物館。讓人有機會瞭解所有關於大腳怪、美人魚和聖誕老人的資料，這是一個了不起、雖然有點荒謬的收藏。