紐約「必看周」開跑 40餘博物館、景點門票買一送一

「紐約必看周」活動開跑，即日起至2月12日，必看周推出各大景點入場券買一贈一超值優惠。取自活動官網

一年一度的「紐約必看周」(Must-See Week)活動開跑 ! 即日起至2月12日，必看周推出各大景點入場券買一贈一超值優惠，只需要一張票的價格即可買到兩張票!

必看周活動涵蓋紐約市 40多個博物館 、景點、藝術表演及旅遊行程，包括卡內基音樂廳(Carnegie Hall)、花旗球場巡禮(Citi Field Tours)、林肯中心爵士樂廳(Jazz At Lincoln Center)、金斯郡酒廠(Kings County Distillery)、現代藝術博物館(MoMA)、紐約植物園、范德堡一號大樓(One Vanderbilt)SUMMIT觀景台、大都會歌劇院(The Metropolitan Opera)等。

完整清單請見https://www.nycgo.com/must-see-week/

必看周是紐約市旅遊局(NYC & Company)「冬季出遊」(Winter Outing)計畫的活動之一，活動目的是讓民眾在一年中就寧靜的時期外出走走。

「冬季出遊」計畫包含近500間餐廳參與的「紐約餐廳周」、(NYC Restaurant Week)、「百老匯 周」(NYC Broadway Week)、「紐約飯店周」(NYC Hotel Week)。

紐約市旅遊局主席暨執行長狄克遜(Fred Dixon)說：「冬季出遊計畫在五個行政區的廣泛熱門體驗提供非凡價值，這代表在步調緩慢的冬季時期，餐廳、景點、劇院、小商家和飯店能有額外銷售。」

「我們邀請全世界這個冬天前來探索紐約最棒的地方，以23%的折扣享受世界級的住宿，買一贈一的價格觀賞百老匯演出、博物館、觀光景點、藝術表演及旅程，還有餐廳、地方餐館享用優惠餐點。」

現在可前往官方網站預訂https://www.nycgo.com/must-see-week/。