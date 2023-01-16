萌度破表…120多隻狗兒 28、29日齊聚紐約賈維茨中心

紐約市賈維茨會議中心，28、29日將迎來各類品種與大小的狗兒們。取自American Kennel Club網站

去年的一項研究指出，紐約的狗兒們是全美最受寵愛的狗，而這個月，紐約市 經常舉辦各式活動的賈維茨會議中心，又將迎來各類品種與大小的狗兒們，愛狗人士不但可以看到可愛的狗狗，還可以欣賞牠們精彩的表演。

從猴㹴(Affenpinschers)到約克夏，預計將有120多隻狗兒參加 28 日(周六)和 29 日(周日)舉行的美國犬業俱樂部 (American Kennel Club) 「認識品種」( Meet the Breeds) 活動。該活動是美國最大的育犬教育 展示會，主要目的在推廣負責任的寵物飼養。

美國犬業俱樂部「認識品種」活動是美國最大的育犬教育展示會。取自American Kennel Club網站

活動期間，該俱樂部將設置攤位，描繪每種狗的原產國、育種目的和功用。參觀者可以在每個攤位，與狗狗見面、玩耍。喜歡觀賞感恩節全國狗展的人士，相信也不會錯過這個活動。

狗兒們將展示牠們的技能，從複雜的障礙賽、玩圓盤、用鼻子追蹤氣味、服從技巧。 由於該活動的重點是教育，現場除了有專家討論飼養寵物的責任，也將幫助想養寵物的主人瞭解哪些品種的狗兒最適合他們的生活方式。

從猴㹴到約克夏，預計將有120多隻狗兒參加活動。取自American Kennel Club網站

今年是該俱樂部自2020年以來首次在紐約市舉行「認識品種」活動，會有許多特別的犬種參加，包括澳洲 牧羊犬、貝加馬斯卡犬、伊比莎獵犬、哈瓦那犬、獒犬、荷蘭科克爾犬、威爾斯柯基犬、巴哥犬、聖伯納犬、瑞典牧羊犬、剛毛獵狐㹴等。

「認識品種」將於1 月 28、29 日上午 9 點至下午 4 點在賈維茨會議中心舉行。即日起售票，成人35美元起，兒童10美元起，網址為https://reurl.cc/DX5QAR。

賈維茨會議中心地址：445 11th Ave，New York。