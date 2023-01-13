紐約「莫內花園」展覽倒數 體驗大師魅力動作要快

「莫內花園 - 沉浸式展覽」利用數位技術呈現印象派大師莫內畫作夢幻般的魅力。取自Monet's Garden The Immersive Experience網站

自去年11月在紐約開展的「莫內花園 - 沉浸式展覽」(Monet's Garden The Immersive Experience)，受到眾多莫內迷喜愛，原定1月8日結束的展覽延期至2月26日，現在閉展倒數計時，只剩下一個多月時間，還沒有參觀的民眾可把握春節期間前往體驗印象派大師莫內畫作夢幻般的魅力。

展覽會場將變身為巨大的睡蓮池塘，參觀者走在其中將有置身夢境般的感受。取自Monet's Garden The Immersive Experience網站

「莫內花園 - 沉浸式展覽」展場位於悠久歷史的華爾街 建築海員銀行大樓(Seamen's Bank Building)，上下兩層空間、占地2萬平方英尺，以實景裝置及數位投影技術，將遠在巴黎的莫内花園及遍佈世界各地的莫内名畫，搬到紐約的金融重心。主辦單位指出，參觀者將可親眼看到身為「印象派宗師」(Founder of Impressionism)的莫內作畫地點，包括重現知名的莫內小橋畫作與諾曼第(Normandy)吉維尼(Giverny)風景畫。展覽會場將以莫內的睡蓮畫作做為句點，整個展覽會場將變身為巨大的睡蓮池塘，參觀者走在其中將有置身夢境般的感受。

「莫內花園 - 沉浸式展覽」展出時間為即日起至2月26日。周一至周四：11:00 AM 至 7:00 PM（周四延長至8:00PM），周五至周日：10:00 AM 至 9:00 PM（周日開放至7:00PM）。

展覽地址：30 Wall Street, New York, NY 10005。官網網址：www.monetsgarden.venuetix.com/show/details/LCcp0OyZiQ8R0YEwKe0h。