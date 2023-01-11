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LV把草間彌生機器人 搬進紐約第五大道櫥窗內

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
「點點女王」草間彌生的粉絲們，現在可以直奔紐約第五大道上的精品名店路易威登(LV)櫥窗，一睹栩栩如生的草間彌生機器人。取自Shutterstock
「點點女王」草間彌生的粉絲們，現在可以直奔紐約第五大道上的精品名店路易威登(LV)櫥窗，一睹栩栩如生的草間彌生機器人。取自Shutterstock

「點點女王」草間彌生（Yayoi Kusama）的紐約粉絲們，現在可以直奔第五大道上的精品名店路易威登(Louis Vuitton)櫥窗了，裡面有個栩栩如生的草間彌生機器人，頭頂著這位93歲日本當代藝術家經典的紅色南瓜、手持畫筆，正在玻璃櫥窗上畫著她的招牌圓點點。

這個令人莞爾的畫面，是草間彌生與奢侈品牌LV之間更進一步合作的一部分，該品牌從提袋到香水擁有450多件作品，並在雀兒喜市場附近新開設了一家快閃店。

除了草間彌生機器人外，位於第五大道的LV旗艦店，還在店的正面以巨大裝置向草間彌生致敬；該建築的立面畫了一棵大聖誕樹，上面放有一張草間彌生的照片，她拿著LV新系列中的一個提袋，正畫著五顏六色的圓點。

位於惠特尼美術館對面的LV快閃店，則讓人想起草間彌生經典的作品「無限鏡屋 (Infinity Room Mirrors)」，整個空間充滿了大小不一的鏡面球，上面覆蓋著草間知名的無限圓點(infinity dots)。快閃店內陳列著LV的新系列商品，將持續開放至4月底。

這不是紐約人第一次遇見藝術家和時尚巨頭的攜手合作，早在2012年，LV就在惠特尼美術館中城的舊址贊助了草間彌生回顧展。意猶未盡的草間彌生迷，還可以期待本月或下個月，一座草間彌生的大型馬賽克作品將在新的大中央麥迪遜車站 (Grand Central Madison Terminal) 揭幕。

想看草間彌生機器人紐約客，可以在第五大道東57街1號找到它。

影片來源：YouTube

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