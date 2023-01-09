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紐約布魯克林全冰雕酒吧回歸 打造「凍人」體驗

編譯徐薏茹／即時報導
全由冰塊打造的酒吧「極地廳」再度回歸紐約市，將於1月12日開幕，預計只開到2月底。The Polar Lounge提供
全由冰塊打造的酒吧「極地廳」再度回歸紐約市，將於1月12日開幕，預計只開到2月底。The Polar Lounge提供

廣受歡迎的「極地廳The Polar Lounge」2023年再度回歸布魯克林大橋1號飯店(1 Hotel Brooklyn Bridge)「哈瑞茲的屋頂酒吧」(Harriet's Rooftop)! 快到紐約市體驗最新奇最「凍人」的冰雕酒吧!

懷念紐約希爾頓曼哈頓中城飯店(New York Hilton Midtown)的「負五度酒吧」(Minus5 bar)嗎?該景點已經關閉幾年，現在紐約客不必再忍受思念之苦！全由冰塊打造的酒吧「極地廳」去年在「哈瑞茲的屋頂酒吧」登場，大獲成功，今年「極地廳」再度回歸紐約市，將於1月12日開幕，預計只開到2月底，想前往冰上世界同樂的紐約客得趕快把握機會，在極地廳消失前馬上預訂！

酒吧設有特別打造的桌椅，完全由冰塊雕刻而成，除了冰桌、冰椅，別忘了試試冰雕酒杯盛...
酒吧設有特別打造的桌椅，完全由冰塊雕刻而成，除了冰桌、冰椅，別忘了試試冰雕酒杯盛裝的雞尾酒。The Polar Lounge提供

在「極地廳」可眺望曼哈頓天際線及布魯克林大橋，酒吧設有特別打造的桌椅，完全由冰塊雕刻而成，除了冰桌、冰椅，別忘了試試冰雕酒杯盛裝的雞尾酒！

聽起來也許冷冰冰，但別擔心！極地廳和高級外套品牌Moose Knuckles合作，提供舒適的防寒大衣，讓您在極地廳隨時保持溫暖。(＊但還是建議自行準備一雙手套)

極地廳提供一般入場或VIP桌兩個入場選項，一般入場顧客可以進入站立區，享用免費的Proximo龍舌蘭(Tequila)雞尾酒；VIP桌客人可享有桌邊服務，以燦爛的天際線為背景，每人有免費的雞尾酒及魚子醬作為開胃菜。

一部分的利潤所得將用於非營利組織「全球海洋」(Oceanic Global)的教育計畫及產業解決方案。

極地廳營業時間：周二－周日　下午5點～晚上10點，地點：60 Furman St, Brooklyn (10th Floor)。線上預定：https://www.1hotels.com/brooklyn-bridge/events/polar-lounge-harriets-rooftop。

紐約市 曼哈頓 布魯克林

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