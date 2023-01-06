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10日起 紐約客可以「滑過」曼哈頓天際線

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
「天空溜冰場」將緊鄰Edge的空中觀景台，在這裡溜冰有如在曼哈頓的天際線上滑行。Edge提供
「天空溜冰場」將緊鄰Edge的空中觀景台，在這裡溜冰有如在曼哈頓的天際線上滑行。Edge提供

1月10日起，紐約人將可以「滑過」曼哈頓天際線！這座由Dunkin' Rewards經營的「天空溜冰場」(Sky Skate)，位於有100層樓高、可享360度觀景的Edge，面積共1,024平方英尺。

紐約市並不缺溜冰場，尤其是每年的這個時候！五個行政區內，從洛克菲勒中心著名的溜冰場，到位於威廉斯堡威廉谷、紐約市唯一的屋頂溜冰場；但位於Edge的「天空溜冰場」又將滑冰推上「更高」的境界。

建於室內的「天空溜冰場」將緊鄰Edge的空中觀景台，在這裡溜冰有如在曼哈頓的天際線上滑行，四周巨大的玻璃窗，可同時飽覽整個紐約市風光。

更棒的是，這座由Glice合成冰打造成的溜冰場，環保且不耗費任何能源，使Sky Skate在任何天候下都能進行活動。

選在下午4點至5點左右到溜冰場，可順便欣賞無敵的日落美景。Edge提供
選在下午4點至5點左右到溜冰場，可順便欣賞無敵的日落美景。Edge提供

前往溜冰的民眾可以在營業時間(每天上午10點至晚上10點)預訂30分鐘的時段；建議選在下午4點至5點左右，還可順便欣賞無敵的日落美景。

天空溜冰場門票包括溜冰鞋出租和進入室外觀景台。因此，在冰上進行垂直和單腳跳躍之後，還能夠到1131英尺高、從Edge大樓向外延伸65英尺的觀景台上「涼快」一下。膽子夠大的話，可走過玻璃地板，從100層樓高的地方「俯瞰」紐約市。想更上一層樓？可爬上Edge位於101樓的天際線台階。

Edge的100樓內還設有Peak餐廳，占地10000平方英尺，可在此小憩、品嘗美式餐飲。或在擁有45個座位的雞尾酒吧，品嘗Rhubarb Twist這款特別的雞尾酒。

Edge地址30 Hudson Yards, New York，溜冰場購票網址www.edgenyc.com/en/sky-skate

Edge的100樓內還設有Peak餐廳，占地10000平方英尺，可在此小憩、品嘗...
Edge的100樓內還設有Peak餐廳，占地10000平方英尺，可在此小憩、品嘗美式餐飲。Edge提供

紐約市 威廉 曼哈頓

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