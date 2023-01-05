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布魯克林植物園 16日至2月底周間可自由付費入場

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紐約布魯克林植物園將於1月16日起至2月28日止的周間，讓遊客自由付費入場參觀。取自IG@BrooklynBotanicGarden
紐約布魯克林植物園將於1月16日起至2月28日止的周間，讓遊客自由付費入場參觀。取自[email protected]

喜愛逛植物園的人有福了，紐約布魯克林植物園將於1月16日起至2月28日止的周間，讓遊客自由付費(pay-as-you-wish)入場參觀。

園方表示，1月15日(周日)過後，雖然平日可自由付費入場，但周末仍須購買全價門票(成人每位$18)，周二至周五(周一休息)上午10點至下午4點30分，便可以自由付費方式享受冬日植物園的靜謐之美。

1月16日至2月28日期間，園方公布的詳細開放時間為：周二至周日：上午10:00 – 下午4:30 (最後入園時間為4:00)。周二至周五採自由付費方式，周一休息 (但馬丁路德紀念日與總統日仍開放)。

另外，植物園每日也提供免費的社區票，最高可達當天總容量的20%，有需要的民眾可以上植物園網站上申請，網址為www.bbg.org/visit

或許有人認為冬天的植物園無可觀之處，但園方表示，若在降雪過後，園內修剪過的常綠樹木和烏龜島上的燈籠，看起來另有一番韻味，有時可以看到老鷹、紅雀在狩獵和覓食種子。或者，讓自己去探索每年這個季節仍在生長的植物，包括金縷梅和鐵筷子屬(hellebore flowers)、蘋果屬(crabapples)、冬青等。

植物園 降雪 布魯克林

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