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星巴克全球10大酷炫門市地點 第一名讓你想不到

編譯俞仲慈／即時報導
號稱全球最奢華、位於杜拜的Ibn Battuta購物中心星巴克門市。擷自IG@why_for_wow
號稱全球最奢華、位於杜拜的Ibn Battuta購物中心星巴克門市。擷自[email protected]_for_wow

全球咖啡連鎖店星巴克(Starbucks coffee)的粉絲不論走到哪裡，都可以輕易找到一家門市，就連出門度假也不例外。

知名旅遊雜誌「旅行者」(The Travel)列出全球10個最不同凡響的星巴克門市地點，包括號稱全球最奢華、位於中東杜拜(Dubai)的Ibn Battuta購物中心，以及維吉尼亞州蘭利(Langley)的中央情報局總部，以及華府有90年歷史的老圖書館(The Suzzallo Library)。

華府有90年歷史的老圖書館The Suzzallo Library也有星巴克進駐...
華府有90年歷史的老圖書館The Suzzallo Library也有星巴克進駐。擷自[email protected]

另外位於伊斯坦堡、可以俯瞰歐亞兩洲的博斯普鲁斯海峡(Bosporus Strait)的Bebek門市，以及位於哥斯大黎加(Costa Rica)火山腳下、印尼度假勝地峇里島(Bali)印度教神廟Saraswati Temple都是令人驚艷的地點，不過名列第一的地點並非位於陸地、而是一艘在海上航行的巨型郵輪

皇家加勒比海郵輪(Royal Caribbean cruise ships)公司2010年首次與星巴克合作，旗下共有四艘郵輪設有星巴克門市。但是榮登「旅行者」雜誌冠軍門市地則是一艘名為「海洋奇觀」號(Wonder Of The Seas)的豪華郵輪，今年下水，可容納6千名遊客和2300位服務人員，堪稱現代版鐵達尼號。

如果不希望因為度假而打亂喝星巴克的習慣，搭乘皇家加勒比海郵輪絕對是不二之選，而且如果口袋夠深，不妨考慮入住最奢華的終極家庭套房(Ultimate Family Suite)，每天暢飲星巴克咖啡之餘，還坐擁海洋美景，儘管要價不菲、超過3萬3000元，但絕對是舉世無雙的旅遊經驗。

星巴克 郵輪 皇家

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