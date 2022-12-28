我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

谷歌也快撐不住？員工害怕被裁員 深感焦慮

梵谷迷久等了 大都會博物館明年將推重磅展覽

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
梵谷最受歡迎的兩幅畫作「麥田裡的絲柏樹」(見圖)和「星夜」 將於明年夏天在大都會博物館同時展出。大都會博物館提供
梵谷最受歡迎的兩幅畫作「麥田裡的絲柏樹」(見圖)和「星夜」 將於明年夏天在大都會博物館同時展出。大都會博物館提供

一個多世紀以來，梵谷最受歡迎的兩幅畫作「麥田裡的絲柏樹」(Wheat Field with Cypresses)和「星夜」(The Starry Night) 將於2023年夏天在大都會博物館的新展覽中同時展出。

名為「梵谷的絲柏樹」(Van Gogh's Cypresses) 的展覽，將首次聚焦於梵谷對火焰般的絲柏樹的迷戀。大都會藝術博物館日前宣布了梵谷新展的訊息，以及未來一年其他幾個值得期待的展覽計畫。

．梵谷的絲柏樹 | 5月22日至8月27日

本次展覽在梵谷誕生170周年之際推出，別具意義。展覽將匯集文森‧梵谷（1853-1890）的40件作品。以梵谷作品中高聳的絲柏樹為重點，探索這個藝術史上最著名的樹木之一。

大都會博物館館長馬克斯‧霍萊因 (Max Hollein) 說，展覽將為梵谷這位有史以來最具開創性的藝術家之一、最具標誌性的作品提供了前所未有的視角。除了「麥田裡的絲柏樹」和「星夜」之外，還將展出「普羅旺斯夜間的鄉村道路」(Country Road in Provence by Night) 及素描，探討梵谷的畫筆如何呈現出絲柏樹。

大都會博物館19世紀歐洲繪畫策展人蘇珊‧艾莉森‧斯坦（Susan Alyson Stein）說，在梵谷看來，很少有圖案比絲柏樹更能作為普羅旺斯的特徵，或更能激發他的想像力。

以下為大都會博物館在2023年策畫的其他幾檔展覽：

．超越光線：十九世紀丹麥藝術的身份和位置 | 1月26日至4月16日

名為Beyond the Light: Identity and Place in Nineteenth-Century Danish Art的這檔展覽可欣賞到丹麥「黃金時代」的100幅素描與繪畫，在這個動盪的時代，藝術家們創作了具有浪漫主義、自然與光線的傑出作品。

．貝倫尼斯‧阿博特的紐約相冊 | 3月2日至9月4日

攝影師貝倫尼斯．阿博特 (Berenice Abbott) 擅長以小幅黑白照片捕捉紐約印象，展覽將展出266幅作品。博物館將其描述為「一本攝影素描簿」。館長霍萊因說，這是大都會博物館獨有的寶藏之一，它們從未被完整展出、完整保存或出版，直到現在。

．日本藝術中的焦慮與希望 | 4月8日至2024年7月14日

展覽名為Anxiety and Hope in Japanese Art，內容從古代雕塑到現代版畫與照片，將展出250件作品、持續至2024年，以焦慮這個獨特的角度探索日本藝術。

．屋頂花園委員會：勞倫·哈爾西 | 4月18日至10月22日

展覽名為The Roof Garden Commission: Lauren Halsey，藝術家勞倫·哈爾西將以來自洛杉磯的靈感，改造大都會的屋頂花園。該裝置藝術在探索居住空間，並希望營造出一種社區感。

．卡爾‧拉格菲：美麗的線條 | 5月5日至7月16日

展覽名為Karl Lagerfeld：A Line of Beauty，以約150件服裝作品探索設計師卡爾．拉格菲的工作和構思過程，素描在其中佔有舉足輕重的角色。這場時裝秀跨越了拉格菲在Chloe、Fendi、Chanel和他自己同名品牌的65年職業生涯。這是大都會服裝學院2023年的展覽，也是下一屆大都會晚會 (Met Gala) 的主題。

大都會 博物館 攝影

上一則

人體必需礦物質鋅 可從這4種保健食品補充

下一則

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

延伸閱讀

世足賽／梅西世界盃入住房間 卡達大學：將改成博物館

世足賽／梅西世界盃入住房間 卡達大學：將改成博物館
河南推釋讀甲骨文 認出1字獎勵10萬人民幣

河南推釋讀甲骨文 認出1字獎勵10萬人民幣
全凍住 社媒記錄休士頓封城

全凍住 社媒記錄休士頓封城
永恆花期（全文完）

永恆花期（全文完）

熱門新聞

標題「Not so cat-like reflexes」，攝影師Jennifer Hadley(USA)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022-12-19 10:13
打算送禮物給給吃貨好友，不妨到好市多逛逛，尋找最棒的美味。Getty Images

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

2022-12-21 10:48
報稅季即將來臨，了解2023年報稅的新變化，對新的一年家庭預算和退休計畫存錢很重要。取自pexels

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

2022-12-23 10:47
聯邦醫療保險(Medicare)為全國6400萬老年人提供可負擔健保，但Medicare並非承保所有醫療服務。張浩正 / 攝影

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

2022-12-22 10:48
存放雞蛋，正確的放法是尖端朝下，這點很少人注意。取自pexels

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

2022-12-27 09:48
冰雪天開車，出發前檢查一下10項緊急必備物，備齊即可安心上路。Getty Images

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

2022-12-22 10:25

超人氣

更多 >
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒
把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產
挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利

挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利
對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進