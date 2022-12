梵谷迷久等了 大都會博物館明年將推重磅展覽

梵谷最受歡迎的兩幅畫作「麥田裡的絲柏樹」(見圖)和「星夜」 將於明年夏天在大都會博物館同時展出。大都會博物館提供

一個多世紀以來,梵谷最受歡迎的兩幅畫作「麥田裡的絲柏樹」(Wheat Field with Cypresses)和「星夜」(The Starry Night) 將於2023年夏天在大都會博物館 的新展覽中同時展出。

名為「梵谷的絲柏樹」(Van Gogh's Cypresses) 的展覽,將首次聚焦於梵谷對火焰般的絲柏樹的迷戀。大都會藝術博物館日前宣布了梵谷新展的訊息,以及未來一年其他幾個值得期待的展覽計畫。

.梵谷的絲柏樹 | 5月22日至8月27日

本次展覽在梵谷誕生170周年之際推出,別具意義。展覽將匯集文森‧梵谷(1853-1890)的40件作品。以梵谷作品中高聳的絲柏樹為重點,探索這個藝術史上最著名的樹木之一。

大都會博物館館長馬克斯‧霍萊因 (Max Hollein) 說,展覽將為梵谷這位有史以來最具開創性的藝術家之一、最具標誌性的作品提供了前所未有的視角。除了「麥田裡的絲柏樹」和「星夜」之外,還將展出「普羅旺斯夜間的鄉村道路」(Country Road in Provence by Night) 及素描,探討梵谷的畫筆如何呈現出絲柏樹。

大都會博物館19世紀歐洲繪畫策展人蘇珊‧艾莉森‧斯坦(Susan Alyson Stein)說,在梵谷看來,很少有圖案比絲柏樹更能作為普羅旺斯的特徵,或更能激發他的想像力。

以下為大都會博物館在2023年策畫的其他幾檔展覽:

.超越光線:十九世紀丹麥藝術的身份和位置 | 1月26日至4月16日

名為Beyond the Light: Identity and Place in Nineteenth-Century Danish Art的這檔展覽可欣賞到丹麥「黃金時代」的100幅素描與繪畫,在這個動盪的時代,藝術家們創作了具有浪漫主義、自然與光線的傑出作品。

.貝倫尼斯‧阿博特的紐約相冊 | 3月2日至9月4日

攝影 師貝倫尼斯.阿博特 (Berenice Abbott) 擅長以小幅黑白照片捕捉紐約印象,展覽將展出266幅作品。博物館將其描述為「一本攝影素描簿」。館長霍萊因說,這是大都會博物館獨有的寶藏之一,它們從未被完整展出、完整保存或出版,直到現在。

.日本藝術中的焦慮與希望 | 4月8日至2024年7月14日

展覽名為Anxiety and Hope in Japanese Art,內容從古代雕塑到現代版畫與照片,將展出250件作品、持續至2024年,以焦慮這個獨特的角度探索日本藝術。

.屋頂花園委員會:勞倫·哈爾西 | 4月18日至10月22日

展覽名為The Roof Garden Commission: Lauren Halsey,藝術家勞倫·哈爾西將以來自洛杉磯的靈感,改造大都會的屋頂花園。該裝置藝術在探索居住空間,並希望營造出一種社區感。

.卡爾‧拉格菲:美麗的線條 | 5月5日至7月16日

展覽名為Karl Lagerfeld:A Line of Beauty,以約150件服裝作品探索設計師卡爾.拉格菲的工作和構思過程,素描在其中佔有舉足輕重的角色。這場時裝秀跨越了拉格菲在Chloe、Fendi、Chanel和他自己同名品牌的65年職業生涯。這是大都會服裝學院2023年的展覽,也是下一屆大都會晚會 (Met Gala) 的主題。