2023年芝加哥9大亮點將登場 吸引人潮錢潮

美國狗展將於1月6日至8日在文藝復興香柏會議中心舉行。取自Great American Dog Show網站

眼看新的一年開始，芝加哥 許多建設緊鑼密鼓進行，包括健力士啤酒旗艦店、多功能場館、音樂廳等陸續登場，納斯卡賽(NASCAR)首次街道賽也將舉行，為芝城帶人人潮與錢潮。

以下就是2023年芝加哥備受期待的九大新亮點。

2023年由美國狗展(the Great American Dog Show)揭開序幕，自1月6日至8日在文藝復興香柏會議中心(the Renaissance Schaumburg Convention)舉行，有200多個品種和四個畜犬協會角逐一系列競賽，也是提供民眾認識各種幼犬， 與狗狗互動的好機會。

總部位於德州的連鎖電影院 Alamo Drafthouse，以多種美食、主題放映和嚴禁手機等特色聞名全國，業者宣布進軍芝加哥小熊棒球隊主場的瑞格利菲爾德(Wrigleyville)，預計2月份，影迷就可以在六廳電影院觀賞電影、品嘗美食。

Alamo Drafthouse宣布進軍芝加哥小熊棒球隊主場的瑞格利菲爾德(Wrigleyville)，預計2月份，影迷就可以在六廳電影院觀賞電影、品嘗美食。取自drafthouse.com

調味料製造業「摩頓食鹽」(Morton Salt)今夏對外開放舊廠，轟動一時，業者趁勝追擊訂於2月17日正式開放部分舊廠室內空間舉辦演唱會，演出陣容包括「心靈矇蔽」樂團(Third Eye Blind)、「紮根」樂團(The Roots)、「比基尼殺戮」搖滾樂團(Bikini Kill)以及歌手伊吉·帕普(Iggy Pop)等知名樂團和歌手，部分熱門表演門票已經售罄。

百年老牌健力士啤酒(Guinness)對外宣布興建第二家旗艦店，位於摩根北街375號(375 N Morgan Street)一個舊火車站內，面積廣達15,000平方英呎、涵蓋酒吧和啤酒廠，預計2023年初亮相，希望能夠及時3月聖派翠克節活動。

納斯卡賽車 (National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR)首場街道賽，預計7月1日到4日，在芝加哥舉行，屆時看到賽車在密西根大道(Michigan Avenue)馳騁，令賽車迷引領期盼。不過賽車預售票價格所費不貲，從415元到最高檔的VIP套票要價4,300元。

2023年納斯卡賽車(NASCAR)首場街道賽，預計7月1日到4日，在芝加哥舉行。取自Shutterstock

備受芝加哥人青睞的雙門餐廳(Double Door)預計在上城區的威爾遜大道劇院(Wilson Avenue Theater)重起爐灶。據了解，新餐廳完工後，將展示一座高17英呎的標誌，向已經被拆除的舊餐廳霓虹燈致意。

以毒舌聞名的大廚戈登(Gordon Ramsay)主持的「地獄廚房」即將蒞臨芝加哥，分店位於北河(River North)的兩層樓內，面積達18,000平方英呎，芝加哥饕客未來可以就近享用惠靈頓牛肉(beef Wellington)等戈登招牌菜。

歷史久遠的橋港(Bridgeport)開發案在1929年開業的拉莫瓦劇院(Ramova Theatre)原址打造一座多功能娛樂中心，涵蓋一間音樂廳以及酒吧和餐廳，而來自Duck Inn的主廚希基(Kevin Hickey)負責把最受歡迎的辣椒料理端上餐桌，向過往的Ramova Grill(劇院附屬餐廳)致意。

海軍碼頭(Navy Pier)一座面積32,000平方英呎、稱為「Illuminarium」的虛擬實境場館，以雷射投影、3D影像、音效搭配氣味，讓觀眾透過多元感官從非洲野生動物園到太陽系宇宙，都能暢行無阻。