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跟著這本新書 走進曼哈頓65座老教堂

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
聖派翠克大教堂 (St. Patrick's Cathedral)，每年接待500萬名遊客。Getty Images
聖派翠克大教堂 (St. Patrick's Cathedral)，每年接待500萬名遊客。Getty Images

雖然教會通常會敞開大門歡迎所有民眾，但有時它們也是令人心生敬畏的空間。最近出版的一本新書打開了曼哈頓65座教堂的大門，通過一張張華麗的照片和詳細的介紹，讓這些歷史悠久的教堂和猶太教堂更吸引人想要一窺究竟。

「神聖的紐約：曼哈頓歷史悠久的教堂和猶太教堂內部」(Divine New York: Inside the Historic Churches and Synagogues of Manhattan) 一書記錄了興建於1698年至1935年間的供民眾做禮拜的教堂宏偉建築和背後迷人的故事。

這本書的攝影師邁可·霍洛維茲（Michael L. Horowitz）將鏡頭聚焦於生動的細節——五顏六色的馬賽克、金色的大衛之星和華麗的木雕。而作者伊麗莎白·安妮·哈特曼（Elizabeth Anne Hartman）則用文字為每個地方描繪了生動的「插圖」，探索每座建築興建時，紐約市重要的時代背景與發展。

猶太教堂B'nai Jeshurun內部的華麗裝飾。取自B'nai Jeshur...
猶太教堂B'nai Jeshurun內部的華麗裝飾。取自B'nai Jeshurun網站

霍洛維茲接受Time Out網站採訪時說，人們總是經過這些建築物，或是只有在自己所屬的教堂、或是結婚、參加喪禮時才會走進去，這是他們僅有會待在這些教堂的機會。霍洛維茲表示，他決定把這些關起門來的地方展示出來，「我打開門，對著每個人的眼睛說，進來看看這個地方，它們實在太美了！」

在這65座教堂中，有些是大家所熟知的，例如聖派翠克大教堂 (St. Patrick's Cathedral)，每年接待500萬名遊客；伊曼努埃爾神廟 (Temple Emanu-El)，世界上最大的猶太寺廟，也是美國的「宗教奇蹟」之一。哈特曼說，但還是有許多教堂值得人們去認識、景仰；這本書的重點是那些在大蕭條之前、曼哈頓建造的歷史悠久教堂，而當時曼哈頓還沒有清真寺。

為了寫每一座教堂的故事，哈特曼爬梳了教會網站、報紙檔案和書籍，營造出一個個引人入勝的歷史敘事。哈特曼說，教會的故事就是移民的故事，不僅有天主教徒和猶太人，還有來自東方國家的東正教天主教徒，有愛爾蘭天主教徒，有義大利天主教徒，還有德國天主教徒。哈特曼說，這些社區中的每個人都想尋求一個聚會的場所，能夠說他們的方言，能夠練習他們的儀式，就像他們在家裡所做的那樣。

「神聖的紐約：曼哈頓歷史悠久的教堂和猶太教堂內部」已於11月由阿比維爾出版社 (Abbeville Press) 出版，出版社現提供20% 的折扣和免費送貨，零售價55美元的這本書，也可以在紐約市的書店找得到它。

曼哈頓 猶太 紐約市

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