行人、單車族優先…紐約第5大道將變身林蔭大道

紐約人正為第五大道12月禁止汽車通行而雀躍之際,市長亞當斯 (Eric Adams)進一步宣布了另一個新的計畫,將對這個受到觀光客與市民喜愛的曼哈頓街道進行全面更新,重點是將第五大道改為以行人為中心的林蔭大道。

由於假日「開放街道」 (Open Streets) 方案的成功,市府順勢推出「新紐約:讓紐約為每個人服務」(New New York: Making New York Work for Everyone) 計畫,該專案涵蓋第五大道從42街的布萊恩公園到第59街的中央公園 ,希望以自行車騎士和大眾運輸為優先,規劃成一個不那麼擁擠和更安全的街區。

亞當斯在新聞稿中指出,第五大道是紐約地標性的走廊,也是中城經濟的引擎;但這是一個不容錯過的機會,向其他城市和國家展示一座世界級的公共空間,如何幫助創建充滿活力的市區經濟活動。亞當斯表示,走過疫情,紐約市 回來了,未來紐約人將共同參與城市更新計畫,共同提出創新的想法,讓紐約市更安全、更公平、更繁榮。

市府根據通勤趨勢、工作和交通模式以及擁堵定價法 (congestion pricing) 等數據,擬定了以下目標,作為整個願景計畫的一部分:

.將布萊恩特公園和中央公園之間的第五大道改造成以行人為中心的公共空間,植樹、擴大綠地和增強照明。

.優先考量較環保的交通方式和大眾運輸,包括加快公車速度。

.增加第五大道的行人空間——擴大人行道,提高行人方便性與流動性。

.改善街道安全,包括行人和自行車騎士。

該計畫細節目前仍在討論中,但可以預期在 2023 年初將有一系列的行動,屆時紐約市經濟發展局(NYCEDC)和運輸部門(DOT)將與負責設計的公司簽約、啟動該計畫,並在兩年內執行完畢。

在資金方面,紐約市政府和州府將為該專案提供大部分資金,一些民間非營利組織(包括布萊恩公園協會、中央公園保護協會、第五大道協會和中央車站夥伴)也將提供財務援助,為這項世界級的公共區域改造計畫的實現貢獻一份心力。