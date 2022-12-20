我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底前5步驟財務總體檢 2023年錢景可期

馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

想看阿凡達2嗎？紐約AMC影院提供優惠票價

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
詹姆斯．卡麥隆執導的「阿凡達2：水之道」目前正熱映中。20th Century Studios提供
詹姆斯．卡麥隆執導的「阿凡達2：水之道」目前正熱映中。20th Century Studios提供

經過13年的漫長等待，曾席捲全世界、締造多項影史紀錄的詹姆斯．卡麥隆電影「阿凡達」，續集「阿凡達2：水之道」(Avatar: The Way of Water) 終於在12月16日於全球上映。根據Box Office Mojo的統計數字，「阿凡達」仍然是有史以來票房最高的電影，自2009年以來共有近30億美元的收入。

「阿凡達」敘述了一位名叫傑克蘇利(Jake Sully)、半身不遂的海軍陸戰隊員，被派往潘朵拉星球（納美人的家園）執行任務。通過與傑克能思想相通的阿凡達（人類/納美人混合體），他能夠在對人類有危害的星球上自由移動。隨著劇情的進展，傑克發現自己陷入天人交戰，是忠於自己的任務，還是拯救與他建立了深厚情感的納美人免於被毀滅。

即日起，觀眾走進戲院可以重溫3D影片中充滿如夢似幻場景與神秘生物的潘朵拉星球，接續上一集傑克、奈蒂莉 (Neytiri) 和其他納美人捍衛家園的決心與勇氣。更幸運的是，紐約人還可以$13.49的優惠票價在AMC電影院觀賞這部曠世巨作。

根據娛樂新聞網站Digital Spy報導，「阿凡達2：水之道」是於2017年開始拍攝，但受新冠疫情影響，發行日期一再推遲；與第一部電影相同的是，「阿凡達2：水之道」亦長達190分鐘（3小時10分鐘）。

卡麥隆與製作團隊已敲定「阿凡達3」將於2024年12月與觀眾見面，片中的一些場景也被媒體捕獲；至於第 4 部「阿凡達」的劇本正緊鑼密鼓進行，第 5 部也正構思中。可以確定的是，影迷下次再看到「阿凡達」的續集，不需要再等13年了。

購買AMC戲院優惠票價網址為https://reurl.cc/58aezy

電影院 疫情

上一則

聖誕新年假期 挑一家最有氣氛的酒店和度假村

下一則

還沒準備聖誕禮物？到亞馬遜網站可應急

延伸閱讀

鐵達尼號上映25年 名導為影迷解惑為何「傑克必須死」

鐵達尼號上映25年 名導為影迷解惑為何「傑克必須死」
北美票房 阿凡達2進帳1.3億元 黑豹2讓出冠軍寶座

北美票房 阿凡達2進帳1.3億元 黑豹2讓出冠軍寶座
《鐵達尼號》船骸只夠載1人 卡麥隆將用科學實證「傑克必須死」

《鐵達尼號》船骸只夠載1人 卡麥隆將用科學實證「傑克必須死」
「阿凡達2」男女主角再攜手 自嘆不如片中兒女筋骨結實

「阿凡達2」男女主角再攜手 自嘆不如片中兒女筋骨結實

熱門新聞

聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。Getty Images

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

2022-12-14 10:57
Chick-fil-A炸雞套餐。取自Chick-fil-A網站

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

2022-12-15 10:27
Trader Joe's超市在今年冬季推出六種健康的節慶零食。取自Shutterstock

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

2022-12-16 10:27
吃某些食物、喝某些飲料會以各種方式影響口腔和牙齒。取自Shutterstock

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

2022-12-13 10:56
標題「Not so cat-like reflexes」，攝影師Jennifer Hadley(USA)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022-12-19 10:13
「消費者報告」檢測市售28種黑巧克力顯示，所有都含有重金屬鉛和鎘。取自Shutterstock

聖誕節最愛送的禮物…當心 這些名牌巧克力重金屬含量超標

2022-12-19 10:51

超人氣

更多 >
中國疫情發展迅速 陽性患者來美 是否帶來新一波疫情？

中國疫情發展迅速 陽性患者來美 是否帶來新一波疫情？
影／洛縣「小台北」知名中餐館 突發大火

影／洛縣「小台北」知名中餐館 突發大火
加州北海岸發生規模6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

加州北海岸發生規模6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
圖輯／苦盡甘來 梅西與老婆相視而笑

圖輯／苦盡甘來 梅西與老婆相視而笑
周杰倫同框梅西、姆巴佩 「王王相見」 超狂

周杰倫同框梅西、姆巴佩 「王王相見」 超狂