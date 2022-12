想看阿凡達2嗎？紐約AMC影院提供優惠票價

詹姆斯.卡麥隆執導的「阿凡達2:水之道」目前正熱映中。20th Century Studios提供

經過13年的漫長等待,曾席捲全世界、締造多項影史紀錄的詹姆斯.卡麥隆電影「阿凡達」,續集「阿凡達2:水之道」(Avatar: The Way of Water) 終於在12月16日於全球上映。根據Box Office Mojo的統計數字,「阿凡達」仍然是有史以來票房最高的電影,自2009年以來共有近30億美元的收入。

「阿凡達」敘述了一位名叫傑克蘇利(Jake Sully)、半身不遂的海軍陸戰隊員,被派往潘朵拉星球(納美人的家園)執行任務。通過與傑克能思想相通的阿凡達(人類/納美人混合體),他能夠在對人類有危害的星球上自由移動。隨著劇情的進展,傑克發現自己陷入天人交戰,是忠於自己的任務,還是拯救與他建立了深厚情感的納美人免於被毀滅。

即日起,觀眾走進戲院可以重溫3D影片中充滿如夢似幻場景與神秘生物的潘朵拉星球,接續上一集傑克、奈蒂莉 (Neytiri) 和其他納美人捍衛家園的決心與勇氣。更幸運的是,紐約人還可以$13.49的優惠票價在AMC電影院 觀賞這部曠世巨作。

根據娛樂新聞網站Digital Spy報導,「阿凡達2:水之道」是於2017年開始拍攝,但受新冠疫情 影響,發行日期一再推遲;與第一部電影相同的是,「阿凡達2:水之道」亦長達190分鐘(3小時10分鐘)。

卡麥隆與製作團隊已敲定「阿凡達3」將於2024年12月與觀眾見面,片中的一些場景也被媒體捕獲;至於第 4 部「阿凡達」的劇本正緊鑼密鼓進行,第 5 部也正構思中。可以確定的是,影迷下次再看到「阿凡達」的續集,不需要再等13年了。

購買AMC戲院優惠票價網址為https://reurl.cc/58aezy。