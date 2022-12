2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

標題「Not so cat-like reflexes」,攝影師Jennifer Hadley(USA)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

2022年「搞笑野生動物攝影 獎」(Comedy Wildlife Photography Awards)得獎名單近日出爐,已邁入第8屆的這項另類攝影獎,今年吸引了85個國家地區、5000多份作品報名,最後評選出1名年度總冠軍(Overall Winner)、6件分類獎項(Category Winners)及10件高度推薦作品(Highly Commended Winners)。

「搞笑野生動物攝影獎」創辦人之一瓊森希克斯 (Paul Joynson-Hicks) 表示,野生動物的保育問題受到全球矚目,但所釋出的往往是負面、令人沮喪的訊息和圖像。瓊森希克斯在東非擔任野生動物攝影師時,拍到一些引人發笑的動物照片,意外發現這樣的照片更能引發人們共鳴,以幽默手法更能讓人們了解動物所面臨的生存威脅,這也促使他創立了「搞笑野生動物攝影獎」。

年度總冠軍

2022年度總冠軍的攝影作品,同時也獲得了分類獎中的「陸地生物獎」,由美國攝影師海德莉 (Jennifer Hadley) 所拍攝,記錄一隻3個月大的幼獅爬樹初體驗,攝影師捕捉到牠意外落下的瞬間,並詼諧地以「Not so cat-like reflexes」(一點也不像貓的反應)作為照片標題,讓人不禁莞爾。海德莉還以「Talk to the Fin!」(跟我的鰭說吧)兩隻鬧彆扭企鵝的逗趣畫面,獲得大眾票選獎,可說是今年的最大贏家。

6 個分類獎項,分別是陸地生物獎、空中生物獎、海底生物獎、大眾票選獎、組合照片獎和初級攝影師獎。以下為獲獎作品:

空中生物獎

標題「Misleading African viewpoints 2」,攝影師Jean Jacques Alcalay (法國)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

海底生物獎

標題「Say cheeeese」,攝影師Arturo Telle Thiemann (西班牙)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

大眾票選獎

「Talk To The Fin!」,攝影師Jennifer Hadley (USA)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

組合照片獎

標題「Football Dream」,攝影師Jia Chen。Comedy Wildlife Photography Awards提供

初級攝影師獎

標題「I CU boy !」,攝影師Arshdeep Singh (印度)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

10件高度推薦的作品