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紀念一樁冤案 紐約中央公園北入口命名「無罪之門」

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紐約中央公園位於Malcolm X Boulevard和第五大道之間的110街中央公園北入口，將被稱為「無罪之門」。Getty Images
紐約中央公園位於Malcolm X Boulevard和第五大道之間的110街中央公園北入口，將被稱為「無罪之門」。Getty Images

自1862年以來，紐約中央公園首次為入口命名。位於Malcolm X Boulevard和第五大道之間的110街中央公園北入口，將被稱為「無罪之門」(The Gate of the Exonerated)，這是以30多年前遭誤判為毆打、強姦一名在公園慢跑女子、而被定罪的「中央公園五人組」(Central Park Five) 而命名。

該入口命名提案12日在紐約市公共設計委員會會議上獲得通過，委員們表示，這將提醒人們以公平正義對待每個人，此一命名也代表紐約市的「和解時刻」。

中央公園保護協會發言人說，命名獲委員會一致投票通過，是哈林 (Halem) 和曼哈頓社區多年努力的結果，以紀念這五個無罪之人和所有被錯誤定罪的人。他表示，40多年來，在中央公園保護協會及哈林社區的合作下，「無罪之門」終於能夠呈現在大眾眼前，這也彰顯中央公園是屬於每個人的地方。

保護協會也表示，中央公園入口沒有以特定人士的名字來命名，而是以公園要服務的社區和民眾命名，完全符合保護協會一貫的想法；此一具有歷史意義的命名代表了「所有人」，並「向每位紐約市民表達歡迎之意」。

中央公園從羅伯特·摩西區 (Robert Moses area) 開始，入口才被刻上名稱，周邊可以找到「工匠之門」、「商人之門」、「學者之門」和「藝術家之門」。其他還包括「農民之門」、「礦工之門」、「水手之門」、「發明家之門」、「先驅者之門」、「婦女之門」、「兒童之門」、「女孩之門」、「男孩之門」、「陌生人之門」和「諸聖之門」。

保護協會指出，「無罪之門」不是中央公園原始的入口，它是在羅伯特．摩西大力改造中央公園時所增設的；但現在它成為重要的入口，因為鄰近「無罪五人」出身的社區，也是哈林區居民最常進出的入口。

中央公園保護協會日前出示了一張照片，顯示入口的命名將被刻在砂岩上。市府及相關單位也將在本周六 (17日) 晚上正式舉行命名揭牌儀式，現場還有音樂演出，附近的Charles A. Dana探索中心也推出公園命名歷史的展覽。

「無罪之門」入口的命名將被刻在砂岩上。Central Park Conserva...
「無罪之門」入口的命名將被刻在砂岩上。Central Park Conservancy提供

中央公園 紐約市 投票

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