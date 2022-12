紀念一樁冤案 紐約中央公園北入口命名「無罪之門」

紐約中央公園位於Malcolm X Boulevard和第五大道之間的110街中央公園北入口,將被稱為「無罪之門」。Getty Images

自1862年以來,紐約中央公園 首次為入口命名。位於Malcolm X Boulevard和第五大道之間的110街中央公園北入口,將被稱為「無罪之門」(The Gate of the Exonerated),這是以30多年前遭誤判為毆打、強姦一名在公園慢跑女子、而被定罪的「中央公園五人組」(Central Park Five) 而命名。

該入口命名提案12日在紐約市 公共設計委員會會議上獲得通過,委員們表示,這將提醒人們以公平正義對待每個人,此一命名也代表紐約市的「和解時刻」。

中央公園保護協會發言人說,命名獲委員會一致投票 通過,是哈林 (Halem) 和曼哈頓社區多年努力的結果,以紀念這五個無罪之人和所有被錯誤定罪的人。他表示,40多年來,在中央公園保護協會及哈林社區的合作下,「無罪之門」終於能夠呈現在大眾眼前,這也彰顯中央公園是屬於每個人的地方。

保護協會也表示,中央公園入口沒有以特定人士的名字來命名,而是以公園要服務的社區和民眾命名,完全符合保護協會一貫的想法;此一具有歷史意義的命名代表了「所有人」,並「向每位紐約市民表達歡迎之意」。

中央公園從羅伯特·摩西區 (Robert Moses area) 開始,入口才被刻上名稱,周邊可以找到「工匠之門」、「商人之門」、「學者之門」和「藝術家之門」。其他還包括「農民之門」、「礦工之門」、「水手之門」、「發明家之門」、「先驅者之門」、「婦女之門」、「兒童之門」、「女孩之門」、「男孩之門」、「陌生人之門」和「諸聖之門」。

保護協會指出,「無罪之門」不是中央公園原始的入口,它是在羅伯特.摩西大力改造中央公園時所增設的;但現在它成為重要的入口,因為鄰近「無罪五人」出身的社區,也是哈林區居民最常進出的入口。