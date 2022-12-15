歲末年終獻祝福 自製幾張「有溫度」手做卡片

手工卡片比直接在商店購買、贈送電子卡片，甚至什麼都沒送來得更特別。美聯社

年終時分，俄亥俄州 歐柏林學院（Oberlin College）主修藝術史的學生蘿斯‧比嘉敬子（Rose Keiko Higa，音譯）都會親手製作節慶賀卡，分送給親朋好友。她發揮自身藝術專長，利用多層紙張堆疊、剪裁，並以水彩繪製傳統的日本新年賀卡。

蘿斯表示，「手寫文字本身就是有溫度，手作卡片則是另一種意義非凡的禮物。我能親自動手做卡片送給大家，真是太好了。」

比嘉敬子（Keiko Higa）發揮自身藝術專長，以水彩繪製傳統的日本新年賀卡。美聯社

美聯社報導，手工卡片絕對比直接在商店購買、贈送電子卡片，甚至什麼都沒送來得更特別，共同製作卡片還能變成假期之前很棒的朋友社交或親子 活動。美聯社列出幾點注意事項，給想嘗試手作卡片的新手：

．重質不重量

居家月刊「著實簡約」（Real Simple）資深編輯萊斯利‧柯羅納（Leslie Corona）表示，千萬不要太貪心，別想著一次要做300張卡片，如果真的要做這麼大量的卡片，可能必須做得非常陽春才有辦法。

柯羅納表示，為最親密的親友製作五張到十張精緻的賀卡就很棒了，超過這個數量會讓整個手作過程變得壓力大。她說：「人們會想要帶著快樂的心情和回憶，完成這件事。」

自製卡片在前往手工藝品店之前，不妨先看看手邊有哪些材料可以運用。美聯社

．善用手邊材料

暢銷雜誌「更好的家庭和花園」（Better Homes & Gardens）執行主任歐瑪‧布萊斯‧福特（Oma Blaise Ford）表示，動身前往手工藝品店之前，不妨先看看手邊有哪些材料可以運用，例如圓形咖啡 濾紙或杯子蛋糕的烘培紙等等，都能運用摺疊、剪裁和黏貼來製作雪花。

此外，如果在水中加入幾滴食用色素或顏料，再以折疊、浸染的方式暈染，接著再把染色完成的紙張晾乾，最後切割成雪花的樣子。福特說，咖啡濾紙或烘培紙類似薄紙，但更耐用且不容易破損。

其他可以運用的裝飾工具包括：繽紛的紙膠帶、從以前收到的節慶賀卡上剪下的精巧設計、雕花紙杯墊、彩帶、羊毛氈、馬克筆、油漆和貼紙等。如果想要讓卡片增添高貴的感覺，也能用一些閃亮的金箔裝飾。

居家網站「The Spruce」編輯主任布莉姬‧馬龍（Bridget Mallon）建議，不妨上網尋找免費的設計模板，列印出來後，再利用從五金行買來的色紙裁切成三角形，組裝製作聖誕樹。

．做成明信片

如果想要郵寄賀卡，不妨考慮以明信片的方式來節省一些郵資，同時也要注意重量和尺寸限制。

如果想要製作大張或立體的卡片，最便利的方式便是親手遞送或將卡片放進禮物盒之中，另外也可以附上閃亮鋁箔紙包裝的巧克力硬幣，為禮物畫龍點睛。

．打造儀式感

福特建議，「可以號召朋友辦一場有趣派對，在年終聚會的時間一起製作卡片，一舉完成兩件待辦事項。」

居家網站「The Spruce」編輯主任布莉姬‧馬龍（Bridget Mallon）提議，家長不妨鼓勵孩子協助製作賀卡，「孩子不完美的塗鴉和筆觸，往往會讓摯親、尤其是長輩會心一笑，也能讓孩子製作卡片送給同學」。