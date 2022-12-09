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跟著互動地圖 走進畫家愛德華霍普的紐約生活

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
霍普畫筆下的紐約，有許多地方已經完全消失了，例如1937年霍普所繪的謝里登戲院。取自Whitney Museum of American Art網站
霍普畫筆下的紐約，有許多地方已經完全消失了，例如1937年霍普所繪的謝里登戲院。取自Whitney Museum of American Art網站

紐約市的快速變化有時不免讓人感覺頭暈目眩，畫家愛德華霍普 (Edward Hopper) 數十年前在他的畫作中捕捉到了這座迅速發展的城市所給人的感受。

這些畫作目前正在惠特尼美術館所策畫的特展「愛德華霍普的紐約」(Edward Hopper’s New York) 中展出，美術館日前推出了一張數位地圖，標誌出霍普畫作中所描繪的20個紐約市地點，以及這些地方現在的樣貌。雖然霍普畫作中某些場景至今沒有太大變化 (例如皇后區大橋)，但許多地方已經完全消失了（例如1937年霍普所繪的謝里登戲院）。

愛德華霍普畫作中的皇后區大橋，場景至今沒有太大變化。取自Whitney Muse...
愛德華霍普畫作中的皇后區大橋，場景至今沒有太大變化。取自Whitney Museum of American Art網站

這張互動地圖以谷歌地圖為基礎，希望可以激發喜愛霍普畫作者的好奇心，就像展覽本身所企圖呈現的一樣。令人激動的是，雖然有些視野保持不變，但許多卻發生了重大的變化，讓人不勝唏噓。(按兩下地圖上的黑點，可查看更多訊息)

惠特尼美術館推出了一張數位地圖，標誌出霍普畫作中所描繪的20個紐約市地點。擷自G...
惠特尼美術館推出了一張數位地圖，標誌出霍普畫作中所描繪的20個紐約市地點。擷自Google地圖

策展人康納堤 (Kim Conaty) 表示，他希望參觀者走出展場時，能對周遭的城市激發出新的好奇心，也對畫作中那些最尋常的地方、卻以最意想不到的方式所帶來驚喜與愉悅的「霍普時刻」 (Hopper moments) 抱持著開放的態度。康納堤說，霍普有他的紐約，每個人也都有自己獨特的紐約，通過日常的經歷、融入記憶，一起建構出這座城市的歷史；而且永遠有更多等待我們去探索。

「愛德華霍普的紐約」展出200件霍普從經典到難得一見的創作，這項展覽是第一次全面瞭解霍普與紐約關係的最好起點。200件作品中，惠特尼美術館的人員挑選了20幅作為數位地圖中的地點。如果可能，地圖會在畫作旁顯示一張以相似角度所拍攝的當前照片。

惠特尼美術館指出，這張地圖是將霍普對紐約的看法與我們當前的視角相結合，鼓勵人們以新的方式來探索這座城市，就像霍普當年所做的一樣。

這張地圖上黑點最集中的地區是在格林威治村附近，霍普一生中大部分時間都在這裡度過。在哈德遜河畔的小鎮尼亞克 (Nyack) 成長後，霍普自1913年起便居住在華盛頓廣場北3號的頂樓公寓，直到1967年去世。

從那棟建築的頂樓，霍普畫了五幅水彩畫，顯示他對不斷變化中的城市的細微觀察，他的畫筆描繪了屋簷的細節以及陽光下的煙囪，也記錄下從窗戶所見附近的華盛頓廣場公園。(地圖上收錄了這些作品中的每一處地點)

霍普記錄了默默無聞的住宅街屋、偏僻的角落——這些在新舊時代下碰撞的地方。取自Wh...
霍普記錄了默默無聞的住宅街屋、偏僻的角落——這些在新舊時代下碰撞的地方。取自Whitney Museum of American Art網站

霍普所居住的建築一度成為房產開發商的獵物，霍普夫婦努力挽救自己的家園；最終，他們贏了，他的工作室至今仍保存完好。在惠特尼所收藏的檔案中，有霍普大量的私人物品，如信件和筆記本，其中一部分在此次展覽中展出。

在霍普的年代，摩天大樓正如雨後春筍般冒出，紐約市五個區的建築業蓬勃地發展，但藝術家刻意避開一些著名的天際線和帝國大廈等地標。相反地，他記錄了默默無聞的住宅街屋、偏僻的角落——這些在新舊時代下碰撞的地方。

美術館 紐約市 皇后區

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