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紐約林肯中心「會動的雕塑」 增添節日歡樂氣氛

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
藝術家Es Devlin以700條發光的繩索來代表紐約人使用的700種語言。取自Lincoln Center網站
藝術家Es Devlin以700條發光的繩索來代表紐約人使用的700種語言。取自Lincoln Center網站

紐約市可以說是全世界語言最多樣化的城市，來自全球各地的人們使用著700多種語言。近日林肯中心的喬西·羅伯遜廣場（Josie Robertson Plaza）出現一座新的巨大移動雕塑，以一種有趣的方式慶祝紐約這座多樣化的城市。

在這件雕塑作品中，藝術家Es Devlin以700條發光的繩索來代表紐約人使用的700種語言——包括鮮為人知的阿爾及利亞阿拉伯語、阿爾薩斯語、亞塞拜然語、阿散蒂語、薩波特克語、札爾馬語和祖魯語等，並將這些繩索編織在呈弧線的不同結構體間，隨著多種語言聲音景觀 (soundscape，簡稱音景) 的播放而發光、旋轉。

林肯中心表示，當雕塑移動時，它也扮演了觀眾和周圍環境的鏡頭。觀眾的視角被雕塑轉動時不斷變化的線條所框限，讓我們意識到自己觀看事物的角度，亦是由他人的語言與身份所形塑。這項創作也呼應了人類學家韋德·大衛斯（Wade Davis）的觀察——每種語言都是心靈的古老森林、思想的分水嶺。

為了慶祝年底節日和多元文化，贊助商酩悅香檳與林肯中心將在世界各地舉辦多場演出。在紐約，代表大蘋果獨特聲音和語言的紐約合唱團將在12月6、9、10、11、16、17、18日晚上6點在雕塑作品現場演出，有興趣的民眾可前往聆賞。

林肯中心的喬西·羅伯遜廣場（Josie Robertson Plaza）出現一座...
林肯中心的喬西·羅伯遜廣場（Josie Robertson Plaza）出現一座新的巨大移動雕塑。取自Lincoln Center網站

雕塑 紐約市 波特

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