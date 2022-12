「魔戒」電影音樂會紐約將登場 2百餘音樂家獻藝

「魔戒」電影音樂會將於明年2月在紐約無線電城音樂廳登場。取自Shutterstock

為慶祝彼得.傑克遜所執導的史詩級電影 「魔戒首部曲-魔戒現身」(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 發行21周年,紐約無線電城音樂廳 (Radio City Music Hall) 將邀請238位音樂家演奏由霍華蕭 (Howard Shore)一手包辦作曲、編排、製作、指揮的電影配樂,現場也將設大螢幕同步播出電影。

這場音樂會除了交響樂團的重量級演出,還安排有合唱及獨奏等,增加變化與趣味,演出時間預訂為明年2月6日至9日,有興趣的民眾即日起可上網至videoseats.com購票。

「魔戒首部曲-魔戒現身」改編自1954年托爾金(J. R. R. Tolkien)同名小說魔戒三部曲 (The Lord of the Rings trilogy)。電影在2001年發行,片中眾星雲集,包括伊利亞伍德 (Elijah Wood)、伊恩麥克連 (Ian McKellen)、麗芙泰勒 (Liv Tyler)、凱特 布蘭琪 (Cate Blanchett)、奧蘭多布魯 (Orlando Bloom)和維果莫天森(Viggo Mortensen)等,無不令觀眾留下深刻印象。

「魔戒三部曲」票房與評論都極具水準,可說是史上最成功的三部曲電影。「首部曲-魔戒現身、「二部曲-雙城奇謀」票房分別為8億和9億美元,「三部曲-王者再臨」更是突破10億,當時只有「鐵達尼號」可堪匹敵。另外在奧斯卡上亦斬獲豐富,首部曲獲得4項、二部曲2項,而三部曲則是提名 11項獲得11項。這些傲人的紀錄,讓「魔戒」電影音樂會更值得人們期待。