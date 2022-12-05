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400萬盞燈點亮魔幻燈光秀 全美8城市璀璨登場

編譯徐薏茹／即時報導
「魔幻燈光秀」2日在田納西州納許維爾棒球場第一地平線公園正式開幕。取自enchantchristmas.com
「魔幻燈光秀」2日在田納西州納許維爾棒球場第一地平線公園正式開幕。取自enchantchristmas.com

田納西州納許維爾(Nashville)棒球場第一地平線公園(First Horizon Park) 的「魔幻燈光秀」(Enchant)2日正式開幕。日前試營運時，約3000名來自30個地方慈善組織的客人收到邀請前往體驗燈光迷宮，欣賞巨大華美的馴鹿、真實大小的雪花還有100呎高的白色聖誕樹。

魔幻燈光秀占地10畝，每年的燈光秀都有一個故事主題，今年納許維爾的活動名稱是「大...
魔幻燈光秀占地10畝，每年的燈光秀都有一個故事主題，今年納許維爾的活動名稱是「大探索」。取自enchantchristmas.com

「魔幻燈光秀」的創始人強斯頓(Kevin Johnston)2016年在他的家鄉溫哥華推出第一場假期燈光秀，由於活動太成功造成巨大的交通量，溫哥華市甚至要求他不要再舉辦。強斯頓接受「田納西人日報」(The Tennessean)訪問時說：「我們最後接待了10%的溫哥華人口，這真的令人驚奇。」

強斯頓在尋找2017年燈光秀的場地時想到棒球12月並非賽季期，於是他接洽MLB德州遊騎兵隊，獲得許可在其停車場展出，該場燈光秀也大獲成功。

「魔幻燈光秀」設有燈光迷宮，欣賞巨大華美的馴鹿、真實大小的雪花還有100呎高的白...
「魔幻燈光秀」設有燈光迷宮，欣賞巨大華美的馴鹿、真實大小的雪花還有100呎高的白色聖誕樹。取自enchantchristmas.com

德州燈光秀的成功吸引西雅圖水手隊來電，坦帕灣光芒隊及華盛頓國民隊也相繼前來接洽，強斯頓的燈光盛會終於在MLB場館找到新家。

2018年他在兩個體育場舉辦兩場燈光秀，2019年在體育場辦了三場，2020年原定在六個城市展出，因新冠疫情而取消；今年強斯頓總共在八個城市展出九場魔幻燈光秀。

魔幻燈光秀有400萬盞燈，還有滑冰道。取自enchantchristmas.co...
魔幻燈光秀有400萬盞燈，還有滑冰道。取自enchantchristmas.com

魔幻燈光秀有400萬盞燈，還有燈光迷宮、現場娛樂表演、滑冰道、地方工藝、食物攤販，以及大小朋友最愛的聖誕老人。

燈光秀行銷長史戴博斯(LeeAnne Stables)說：「這實際上是最大的聖誕燈光迷宮，整個活動的範圍是我們選擇辦在棒球場的原因。」

魔幻燈光秀受到大小朋友的喜愛，今年將在八個城市展出。取自enchantchris...
魔幻燈光秀受到大小朋友的喜愛，今年將在八個城市展出。取自enchantchristmas.com

魔幻燈光秀占地10畝，每年的燈光秀都有一個故事主題，今年納許維爾的活動名稱是「大探索」(The Great Search)，參與遊客在現場拿到一個小護照後進入尋找聖誕老人的馴鹿，找到一隻就能在護照上蓋章，最後也許能獲得參觀Hallmark電影場景的機會。

強斯頓說：「我們雇用來自全世界的世界級人才，創造有趣的互動式家庭體驗，我們顧客的年齡族群非常廣泛，我們有很棒的食物和飲料。這是一場優質但最典型的假期體驗。」

德州 MLB 田納西州

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