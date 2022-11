AMC電影院推每周二$5優惠 明年1月截止

AMC即日起在全美推出「每周二五元看電影」的優惠活動。美聯社

想在節假日與家人一起看電影嗎?電影院 線AMC即日起在全美推出「每周二五元看電影」的優惠活動。從現在開始每周二,只要花五元就可以看任意正在上映的電影,還可以享受用五元低價購買爆米花與飲品的套餐,活動到明年一月截止。

根據AMC官網,該活動將持續整個年底節假日。想要參與的民眾需要註冊AMC Stubs會員,註冊該會員是免費的。註冊會員後,可以通過AMC手機App、網站,第三方買票軟件或影院櫃檯購票。周二全天任意時段的電影都可享五元特價(不含稅)。不過Dolby Cinema、IMAX、PRIME、RealD3D及D-Box版本的電影需要加價。

目前上映的熱門電影包括懸疑片「鋒迴路轉:抽絲剝繭」(Glass Onion: A Knives Out Mystery,又譯「利刃出鞘2」),漫威超級英雄大片「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever),黑色幽默電影「五星饗魘」(The Menu),迪士尼 最新動畫電影「奇異 冒險」(Strange World)。

值得注意的是,史上最賣座的電影「阿凡達」睽違13年即將推出續集「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),定於今年12月上映。