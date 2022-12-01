全美最高「會唱歌的聖誕樹」 密西根州重新登場

全美最高「會唱歌的聖誕樹」11月底重新登場，創意十足。取自臉書@Singing Christmas Tree

聖誕佳節到了，全美各地五彩繽紛的聖誕樹爭奇鬥艷，而在密西根州 馬斯基根市(Muskegon)的歷史中心Frauenthal Center，有棵全美最高「會唱歌的聖誕樹」11月底重新登場，創意十足。

11月30 日星期三開始，這顆取名Mona Shores Singing Christmas Tree 的歌唱聖誕樹將演出四天，今年是第37 年；每年都有數千人湧入觀賞。

這是由許多歌手排列而成的聖誕樹，由勞頓執導(Shawn Lawton)；他說，人們一旦進去觀賞這棵大聖誕樹唱歌，就可能在那之後不斷重遊。他很高興這項活動今年重新登場，讓人們的假期轟轟烈烈展開。

歷史中心Frauenthal Center已為這棵全美最高歌唱聖誕樹搭建手工金屬結構，高67呎，莫納海岸高中合唱團(Mona Shores High School Choir)160 多位歌手今年將沿著整棵樹的結構及其底部齊聚高歌，由該所學校管弦樂團50多名成員伴奏。

二百餘位高中合唱團及樂團成員將攜手表演備受歡迎的聖誕歌曲，如《齊來崇拜歌》(O Come All Ye Faithful)和《鈴兒響叮噹》(Jingle Bells)、以及保有傳統的燭光阿卡貝拉遊行 《行在神的光中》(Siyahamba)。

據當地新聞稿，這項活動1985 年開辦以來已有 3000 多名歌手參加演唱。

勞頓過去 30 年來一直在莫納海岸任教，曾目睹幾代家庭在一年一度的節日活動中表演；今年參演的一些孩子甚至有祖父母過去曾演唱。

每年有超過6000名觀眾買門票觀看演出，去年超過1萬名觀眾收看線上直播。

勞頓說， Frauenthal Center的佈景、根據音樂設定的2萬5000 盞燈是不拘形式的音樂組合，人們喜歡，而且很漂亮。

這棵「會唱歌的聖誕樹」四天內有五場演出，門票售價15或18 美元；演出的時間為11 月 30 日晚上 7 點、12 月 1 日晚上 7 點、12 月 2 日晚上 7 點、12 月 3 日下午 3 點和晚上7點，此外，11 月 29 日星期二下午 6 點 30 分將有特別的彩排表演。