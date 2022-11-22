紐約彩燈節增新展示點 萬盞花燈照亮冬夜

紐約市2022冬季彩燈節熱鬧揭幕，今年增加了新的展示點。取自QueensFarmIlluminate

紐約市 2022冬季彩燈節，已熱鬧揭幕，今年增加了新的展示點，包括皇后郡農場博物館 (Queens County Farm Museum)、史泰登島SIUH社區公園、長島 羅斯林Nassau County Museum of Art、蘇福克郡史密斯敦歷史學會 (Smithtown Historical Society)。

冬季彩燈節今年由Kaleido藝術與娛樂集團規劃設計，將有超過1萬個LED中式藝術花燈，加上個別場地現場表演以及美食攤位。Kaleido創辦人之一劉浩坤 (Haokun Liu，音譯) 表示，花燈是數千年來中國歷史與文化的一部分，藉以紀念祖先，祈願和平、昌盛與幸福；他們很高興冬季彩燈節能在4年後重返紐約市，並且擴展至新的地點，可以向遊客們展示更多的花燈之美，已希望這個活動能成為紐約市的文化假期傳統之一。

冬季彩燈節的上萬個花燈是由一百多位藝術家合作完成，裝飾上LED燈，遍布在總計佔地60英畝的展場。取自QueensFarmIlluminate

冬季彩燈節的上萬個花燈是由一百多位藝術家合作完成，裝飾上LED燈，最高的有30英尺，遍布在總計佔地60英畝的展場。主題為Illuminate the Farm的花燈展位於皇后郡農場博物館，地址為73-50 Little Neck Parkway, Queens，展期即日起至明年1月8日。花燈主題為中國神話故事與傳說，由藝術家手工彩繪、雕刻，陳列於彩燈隧道兩旁。

12月23日前開放時間為周五至周六5-9 pm，12月23日至明年1月1日開放時間為每日5-9 pm。成人票價$26.99 (含稅)、兒童票價$17.99 (含稅)。購票可上冬季彩燈節官網www.winterlanternfestival.com。